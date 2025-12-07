Abhishek Sharma: जो नहीं कर पाए रोहित, पंड्या और सूर्या जैसे धुरंधर, वो कारनामा अभिषेक शर्मा ने कर दिखाया

Abhishek Sharma Created History: भारतीय टीम के युवा होनहार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) दिन प्रतिदिन क्रिकेट के मैदान में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं. मौजूदा समय में वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं. जहां सर्विसेज के खिलाफ उम्दा बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से टी20 फॉर्मेट के एक कैलेंडर ईयर में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

सर्विसेज के खिलाफ खूब चला अभिषेक का बल्ला

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 110वें मुकाबले में 6 दिसंबर 2025 को पंजाब की भिड़ंत सर्विसेज से हुई. जहां टॉस हारकर पंजाब की तरफ से पारी का आगाज करने मैदान में आए अभिषेक का बल्ला खूब चला. मैच के दौरान उन्होंने कुल 34 गेंदों का सामना किया. इस बीच 182.35 की स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

पंजाब को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 233 रन बनाने में कामयाब हुई थी. अभिषेक (62) के अलावा प्रभसिमरन सिंह (50) और नमन धीर (54) भी अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्विसेज की टीम 19.4 ओवरों में 160 रनों पर ढेर हो गई. 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक विवेकानन्द तिवारी ने 30 गेंद में 40 रन की सर्वाधिक पारी खेली. मगर वह भी अपनी टीम की हार को टाल नहीं पाए. परिणाम यह रहा कि पंजाब के खिलाफ इस मुकाबले में सर्विसेज की टीम को 73 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाज

100 - अभिषेक शर्मा (2025)

87 - अभिषेक शर्मा (2024)

85 - सूर्यकुमार यादव (2022)

71 - सूर्यकुमार यादव (2023)

66 - ऋषभ पंत (2018)

