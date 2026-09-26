वेस्टइंडीज को चुनौती देने से पहले रोहित-विराट का खास जेस्चर, फैंस कर रहे जमकर तारीफ, वीडियो वायरल

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के साथ मैदान पर वापसी करेंगे. ये दोनों सीनियर खिलाड़ी तिरुवनंतपुरम में टीम के साथ जुड़ चुके हैं और सीरीज के पहले मैच की तैयारियां जोरों पर हैं. पहले वनडे से पहले, रोहित और विराट को एक दिव्यांग बच्चे से बातचीत करते देखा गया और बच्चा भी खुशी से मुस्कुरा रहा था.
दिव्यांग बच्चे को रोहित और विराट से मिला प्यार
बिग टीवी के एक वायरल वीडियो में भारत के पूर्व कप्तान विराट सबसे पहले उस बच्चे से मिले और उसके पिता से बातचीत की. थोड़ी देर बात करने के बाद, उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया और ट्रेनिंग सेशन में लौट आए. फिर रोहित उस बच्चे से थोड़ी देर बात करने आए और 'हिटमैन' ने उसकी पीठ भी थपथपाई. इसके बाद बच्चे ने रोहित से पूछा, 'क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? इस पर भारत के पूर्व कप्तान ने जवाब दिया, हां, ज़रूर.'
Virat Kohli & Rohit Sharma meet a lucky fan at Kerala.(Big TV)— MANU (@IMManu_14) September 26, 2026
- A lovely gesture by Kohli & Hitman ❤️ pic.twitter.com/c5Xs5N6aZr
वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित और विराट पर रहेगी नजर
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में रोहित और विराट दोनों ही अहम खिलाड़ी होंगे, क्योंकि टीम इंडिया 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है. गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से 50-ओवर के फॉर्मेट में नतीजे मिले-जुले रहे हैं. भारत इस साल न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड से दो वनडे सीरीज़ हार चुका है और हेड कोच को उम्मीद होगी कि हालात बदलेंगे.
सिराज की गेंद पर चोटिल हुए शुभमन गिल
दूसरी ओर वनडे से ठीक पहले शुक्रवार को नेट सेशन के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एक उछलती हुई गेंद भारतीय कप्तान शुभमन गिल की दाहिनी कोहनी पर लगी.
यह घटना सीरीज के पहले मैच से दो दिन पहले ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हुई, जब सिराज की एक लेंथ बॉल अचानक उछली और सीधे गिल की कोहनी पर जा लगी. भारतीय कप्तान ने तुरंत अपना बल्ला छोड़ दिया और दर्द से कराहते हुए वहां से हट गए. उन्हें टीम के फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन से लगभग 20 मिनट तक मेडिकल मदद लेनी पड़ी.
चिंता में डूबे सिराज और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली, जो पास वाले नेट में बल्लेबाजी कर रहे थे, तुरंत गिल का हाल जानने के लिए दौड़े. गिल काफी तकलीफ में दिखे और मैदान के किनारे बैठ गए, जबकि सपोर्ट स्टाफ ने उनके हाथ पर पट्टी बांधी. हालांकि, उन्होंने शाम का बाकी समय ठीक होने में बिताया और दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं लौटे, लेकिन बाद में गिल को युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार के साथ हंसी-मजाक करते देखा गया.
रविवार को पहला वनडे खेला जाना है, इसलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट गिल के ठीक होने की प्रक्रिया पर करीबी नजर रखेगा. गौरतलब है कि पिछले महीने श्रीलंका में भी गिल को फिटनेस से जुड़ी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा था, जब प्रैक्टिस के दौरान उनकी रिंग फिंगर पर चोट लगी थी. हालांकि, वे समय पर ठीक हो गए और पूरी सीरीज में हिस्सा लिया था.
कोहनी पर चोट लगने से पहले, गिल कोहली, रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी लय में दिख रहे थे. रोहित और कोहली दोनों ने नेट्स में 20-20 मिनट के लंबे सेशन में हिस्सा लिया और नेशनल टीम के गेंदबाजों व स्थानीय नेट गेंदबाजों का सामना किया. यह चोट ऐसे समय में लगी है जब भारतीय टीम पहले से ही कई खिलाड़ियों की फिटनेस समस्याओं से जूझ रही है. हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा जैसे अहम सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर पहले से ही टीम से बाहर चल रहे हैं. इस बीच, वेस्टइंडीज की टीम 23 सितंबर को शहर में आने के बावजूद अभी तक कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं कर पाई है. उम्मीद है कि टीम मैच से एक दिन पहले, यानी शनिवार को नेट्स पर अभ्यास करेगी.
ये भी पढ़ें- भारत बनाम वेस्टइंडीज: 33 रन से शुरुआत, फिर 166 की ऐतिहासिक पारी, विराट कोहली अब तिरुवनंतपुरम में देंगे चुनौती
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं