रोहित शर्मा- विराट कोहली साल 2026 में कितने ODI मैच खेलेंगे? जानिए पूरा शेड्यूल

Kohli and Rohit 50-over schedule in 2026: विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 2025 में फिर अपनी काबिलियत साबित की. एक मुश्किल टेस्ट सीरीज़ के बाद भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज़ में जीत दिलाई. 2027 वर्ल्ड कप में उनके भविष्य को लेकर सवालों के बावजूद, ये दोनों पूर्व कप्तान भारत की वनडे सफलता के लिए बहुत अहम है, साल 2025 के बाद दोनों दिग्गज 2026 में भी मैदान पर नजर आएंगे और अपने इस फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे. विराट कोहली ने तीन मैचों की सीरीज़ में दो शतक और एक अर्धशतक सहित शानदार 302 रन बनाए. रोहित शर्मा ने दो अर्धशतकों के साथ 146 रन का योगदान दिया. यह 2025 में भारत के लिए उनका आखिरी मैच था.

साल 2026 में कितने मैच खेलेंगे कोहली और रोहित

अब दोनों साल 2026 में भी अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने के लिए तैयार हैं ऐसे में जानते हैं कि 2026 में रोको यानी कोहली और रोहित कब-कब और किस टीम के खिलाफ मैदान पर अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे. इस साल कोहली और रोहित कुल 18 वनडे मैच खेलते हुए नजर आने वाले हैं. इसके अलावा इस साल कोहली और रोहित आईपीएल में भी नजर आने वाले हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा 2026 का पूरा शेड्यूल

जनवरी 2026: न्यूजीलैंड भारत में (3 वनडे):

विराट कोहली और रोहित शर्मा जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे.

11 जनवरी: पहला वनडे- वडोदरा 14 जनवरी: दूसरा वनडे - राजकोट 18 जनवरी: तीसरा वनडे- इंदौर

26 मार्च - 31 मई, 2026: आईपीएल 2026

आईपीएल 2026 26 मार्च से 31 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोहली-रोहित मुंबई और बेंगलुरु के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

जून 2026: अफगानिस्तान का भारत दौरा (3 वनडे)

जून में कोहली और रोहित अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ में नजर आएंगे. अफगानिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

जुलाई 2026: भारत का इंग्लैंड दौरा (3 वनडे)

भारत छोटे फॉर्मेट के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगा, जिसमें तीन वनडे मैच भी होंगे. जहां रोको का जलवा दिखेगा.

14 जुलाई - बर्मिंघम 16 जुलाई - कार्डिफ़ 19 जुलाई - लॉर्ड्स

सितंबर-अक्टूबर 2026: वेस्टइंडीज का भारत दौरा (3 वनडे) वेन्यू और तारीख का ऐलान बाकी है.

भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है.

Photo Credit: AFP

अक्टूबर-नवंबर 2026: भारत न्यूजीलैंड में (3 वनडे मैच, वेन्यू का ऐलान होना बाकी है.

भारत न्यूजीलैंड में सभी प्रारूपों के मैच खेलेगा, जिसमें तीन वनडे मैच भी होंगे.

दिसंबर 2026 - श्रीलंका का भारत दौरा (3 वनडे)

भारत की आखिरी सीरीज 2026 में घरेलू मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ होगी. जिसमें वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. साल 2026 में कोहली और रोहित आखिरी बार इस सीरीज में नजर आएंगे.