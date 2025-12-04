पुतिन की पर्सनल लाइफ.. आखिर खाने में क्या है पसंद जान लीजिए

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल लाइफ काफी सीक्रेट रही है. उनके रहने, खाने-पीने से लेकर उनकी सुरक्षा के बारे में बेहद कम जानकारी है. पुतिन आज से भारत की दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं. इस दौरान उनकी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं. पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम को अपने दोस्त पुतिन के सम्मान में अपने आवास लोक कल्याण मार्ग में भोज दे रहे हैं.



क्या खाते हैं पुतिन?

ऐसे में अब सवाल उठता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन आखिर क्या खाते हैं. उनकी निजी जिंदगी की जानकारी तो वैसे भी बाहर बेहद आती हैं लेकिन 'न्यूजवीक' की रिपोर्ट के अनुसार उनके खाने-पीने की कुछ जानकारी बाहर आई थी.पुतिन क्या खाना पसंद करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति हेल्दी डायट पसंद करते हैं.

सख्त रूटीन फॉलो करते हैं पुतिन

रिपोर्ट के अनुसार पुतिन अपने डेली रूटीन को बहुत ही सख्ती के साथ पालन करते हैं. 2014 में न्यूजवीक में छपी रिपोर्ट के अनुसार पुतिन बटेर का अंडा नाश्ते में खाना पसंद करते हैं. वह सुबह देर तक सोते हैं और दोपहर के करीब नाश्ता करना पसंद करते हैं. रूस के धार्मिक लीडर जूडो लिखते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन देर से उठते हैं और दोपहर के बाद तुरंत खाते हैं. वह सामान्य नाश्ता करते हैं. वो चीज और पनीर खाना पसंद करते हैं. पुतिन ऑमलेट और कभी-कभी दलिया भी खाना पसंद करते हैं. इसके अलावा पुतिन बटेर का अंडा और फ्रूट जूस भी पीना पसंद करते हैं. उनका खाना हमेशा ताजा होता है. पैट्रिआर्क किरिल के फॉर्मलैंड से पुतिन के खाने का सामान आता है.

शहद और पनीर भी पसंद

रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन शहद के साथ पनीर खाना पसंद करते हैं. इसके अलावा वो बटेर का कच्चे अंडे का रस भी पीते हैं. वो बीटरूट का जूस भी पीना पसंद करते हैं. हालांकि, बाद में रूसी नेता ने कहा था कि उन्हें चावल और कुट्टू खाना पसंद है, लेकिन दलिया नहीं. मार्च 2021 में रूसी न्यूज एजेंसी तास ने बताया था कि पुतिन ने सामान्य खाना खाया था और पके हुए खाने से परहेज किया था.

रूस के नेताओं ने बताया था कि मीट में पुतिन सैल्मन, स्टर्जन और मेमने का मांस पसंद है. उनके पारंपरिक मुख्य व्यंजनों में बोर्श, शची (गोभी का सूप), पेल्मेनी और कई तरह के ताजा सलाद शामिल हैं. कहा जाता है कि उन्हें टमाटर और लेट्यूस जैसे स्वाद पसंद हैं.

डेजर्ट में पुतिन को क्या पसंद

जब डेजर्ट की बात आती है तो पुतिन आइसक्राइम खाना पसंद करते हैं. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वह पिस्ता स्वाद वाले आइसक्रीम पसंद करते हैं.