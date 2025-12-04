6,6,6,6,6: RCB की फूटी किस्मत, जिसे किया रिलीज, उसने 1 ओवर में 33 रन कूट वर्ल्ड क्रिकेट में मचाया कोहराम, VIDEO

इंटरनेशनल लीग टी20 (International League T20) का एक रोमांचक मुकाबला 3 नवंबर 2025 को अबू धाबी नाइट राइडर्स और शारजाह वॉरियर्स (Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriors) के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां नाइट राइडर्स की तरफ से शिरकत करते हुए इंग्लिश बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने कुल 38 गेंदों का सामना किया. इस बीच 215.79 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 82 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 2 चौके और 8 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

लिविंगस्टोन ने 1 ओवर में ठोके 33 रन

मैच के दौरान लिविंगस्टोन बेहद आक्रामक नजर आए. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक ओवर में 33 रन कूट डाले. दरअसल, इस ओवर में क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से कुल 5 छक्के देखने को मिले. इसके अलावा उन्होंने एक डबल भी लिया. टीम को वाइड से भी 1 रन प्राप्त हुआ. इस तरह वह अपनी टीम के लिए 1 ओवर में कुल 33 रन बटोरने में कामयाब रहे.

Liam Livingstone is Certainly Back To His Best in T20s. He has been in The Form of his Life Since This Summer. Surely deserves a recall in England's T20I Team. His Game against Spinners has Gone Up as well. He has improved himself a lotpic.twitter.com/fvb8LjpNhH — Aryan Goel (@Aryan42832Goel) December 3, 2025

IPL में हो सकती है लिविंगस्टोन पर पैसों की बारिश

लिविंगस्टोन के इस बेहतरीन खेल के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी IPL ऑक्शन में उनके ऊपर पैसों की बारिश हो सकती है. क्योंकि कई टीमों की नजर पहले से ही उनके ऊपर बनी हुई है. ऑक्शन से पहले उनका ये प्रचंड फॉर्म और लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करेगा. ऑक्शन में आने से पहले वह RCB की टीम का हिस्सा थे. जहां उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था. जिसकी वजह से उन्हें रिलीज कर दिया गया है.

अबू धाबी नाइट राइडर्स को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो शारजाह में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 233 रन बनाने में कामयाब हुई थी. लिविंगस्टोन (नाबाद 82) सर्वोच्च स्कोरर रहे. नाइट राइडर्स की तरफ से जीत के लिए मिले 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शारजाह वॉरियर्स की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन तक ही पहुंच पाई. नतीजन उन्हें 39 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

