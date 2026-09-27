विराट कोहली ने बताई अपने क्रिकेट करियर की आखिरी ख्वाहिश, बोले- मैं हमेशा...

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर के आखिरी ख्वाहिश को लेकर बात की है, विराट कोहली ने कहा कि उनका सपना वर्ल्ड कप फाइनल में मैच जिताने वाली पारी खेलना है. साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का असली मकसद उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जीतना है. यह अनुभवी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ़ घरेलू वनडे सीजन शुरू करने की तैयारी कर रहा है. पहले वनडे से पहले JioStar से बात करते हुए, कोहली ने अपने कॉम्पिटिटिव स्वभाव और उस खिलाड़ी के तौर पर पहचान बनाने की अपनी इच्छा के बारे में बात की जो भारत को जीत दिलाए. कोहली ने कहा, "मैं हमेशा से ऐसा रहा हूं कि हर मैच में मैं ही वो खिलाड़ी बनना चाहता हूं जो टीम को जीत दिलाए. मेरा स्वभाव ही ऐसा है, यह कभी नहीं बदलेगा. इसलिए, मेरा मकसद टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना है, और मेरा सपना फाइनल में स्कोर का पीछा करते हुए मैच जिताने वाली पारी खेलना है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर ऐसा होता है, तो बहुत बढ़िया, अगर ऐसा नहीं भी होता है और हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, तो भी मैं उतना ही खुश होऊंगा क्योंकि आखिरकार, आप समझते हैं कि भले ही प्रतिस्पर्धी स्वभाव हो, लेकिन यह वर्ल्ड कप खेलने का आखिरी मौका हो सकता है. इसलिए, ट्रॉफी जीतना सबसे जरूरी है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर मुझे ऐसा करने का मौका मिलता है, और मैं मैदान पर डटा रहता हूं, तो एक बल्लेबाज के तौर पर इससे ज्यादा संतोषजनक कुछ नहीं हो सकता. आप कल्पना करते हैं कि आप टीम को मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं. और यही चीज आपको इस स्तर पर मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती है. इसलिए, मैं उसप्रतिस्पर्धी भावना को खोना नहीं चाहता, लेकिन हां, बड़ा मकसद हमेशा सबसे अहम होता है."

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