संन्यास की चर्चाओं के बीच सिडनी पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर कुछ हुआ ऐसा, वायरल हुआ वीडियो

Virat Kohli Mobbed At Airport By Fans: कोहली के संन्यास की खबरें लगातार चल रही हैं और जब किंग सीरीज के तीसरे वनडे के लिए सिडनी पहुंचे तो फैंस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही घेर लिया.

संन्यास की चर्चाओं के बीच सिडनी पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर कुछ हुआ ऐसा, वायरल हुआ वीडियो
Virat Kohli: संन्यास की चर्चाओं के बीच सिडनी पहुंचे विराट कोहली
  • कोहली पहली बार वनडे में लगातार मैचों में शून्य पर आउट हुए. पर्थ के बाद एडिलेड में भी वह खाता नहीं खोल पाए.
  • एडिलेड में कोहली खाता नहीं खोल पाए बावजूद फैंस ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए तालियों से सम्मानित किया.
  • सोशल मीडिया पर कोहली के संन्यास की अफवाहें तेजी से फैल गईं लेकिन पूर्व क्रिकेटरों ने उनके खेलने की पुष्टि की.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में विराट कोहली ने अभी तक निराशाजनक प्रदर्शन किया है. एडिलेड में हुए सीरीज के दूसरे वनडे में किंग कोहली खाता भी नहीं खोल पाए.  कोहली पर्थ में भी 0 के स्कोर पवेलियन लौटे थे. विराट के 18 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ, जब कोहली वनडे में लगातार मैचों में शून्य पर आउट हुए. एडिलेड में कोहली भले ही खाता नहीं खोल पाए, लेकिन फैंस ने उनका अभिवान किया और कोहली जब पवेलियन लौट रहे थे, तब फैंस ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई. कोहली ने भी जाते समय ग्लव्स उठाकर फैंस के अभिवादन का जवाब दिया. हालांकि, सोशल मीडिया के योद्धाओं ने इसे कोहली के संन्यास के संकेत के तौर पर लिया और देखते ही देखते कोहली क वनडे से संन्यास की चर्चाएं चल पड़ी. पूर्व क्रिकेटरों ने भी इसको लेकर तस्वीर साफ की कि कोहली अभी खेलने वाले हैं. 

हालांकि, कोहली के संन्यास की खबरें लगातार चल रही हैं और जब किंग सीरीज के तीसरे वनडे के लिए सिडनी पहुंचे तो फैंस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही घेर लिया. कोई विराट से ऑटोग्राफ लेता नजर आया तो कोई सेल्फी. कोई भी फैन अपने इस चहेते खिलाड़ी से आटोग्राफ हासिल करने के मौको को गंवाता नजर नहीं आया. वहीं अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली एक्सक्लेटर से उतरे भी नहीं कि फैन ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान भारतीय जर्सी में एक टीम का एक सदस्य कोहली को फैन के घेरे से बचाता दिखा. कोहली एयरपोर्ट से किसी तरह बाहर आए ही थे कि एक बार फिर फैन उनके चारों तरफ आ गए. 

बता दें, भारतीय टीम 36 घंटे से भी कम समय में फिर से एक्शन में दिखेगी. टीम इंडिया की कोशिश सिडनी वनडे जीतकर अपनी लाज बचाने की होगी. जबकि किंग कोहली की नजरें सीरीज के आखिरी मैच में बिना किसी दबाव के खेलकर रन बटोरने की होगी. कोहली के लिए यह अभी तक सबसे खराब सीरीज 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ आई थी. उस सीरीज में विराट कोहली 3 पारियों में एक बार शून्य पर आउट हुए थे और तीन मैचों में सिर्फ 13 रन बना पाए थे. उनका सर्वोच्च स्कोर 7 रन था. वहीं 2021-2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों में उन्होंने 26 रन बटोरे थे और उनका औसत सिर्फ 8.66 का रहा था.

इस बीच, रविचंद्रन अश्विन उस तरीके से "चिंतित" हैं, जिस तरह से एडिलेड में विराट आउट हुए. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,"एक बात की मुझे चिंता होगी कि विराट वास्तव में गेंद की लाइन से चूक गए. विराट ने अपना पैर गेंद की लाइन में रखा. यह मुझे एक कहानी बता रहा है कि उन्हें बीच में समय चाहिए. सिडनी में, ऐसा कोई कारण नहीं है कि विराट रन न बनाएं. लेकिन मुझे लगता है कि वह इस बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होंगे कि वह पिछले दो मैचों में कैसे आउट हुए. यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विराट इससे बाहर निकल जाएंगे."

Virat Kohli, India, Australia, Cricket
