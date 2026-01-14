विज्ञापन
IND vs NZ: ऐसा कभी नहीं हुआ जो पहली बार होगा!, विराट कोहली ODI करियर के दुर्लभ रिकॉर्ड के करीब

IND vs NZ, 2nd ODI: दूसरा वनडे राजकोट में यानी आज खेला जाना है. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, लेकिन राजकोट में पुराना वनडे रिकॉर्ड टीम की चिंता बढ़ा रहा है

IND vs NZ, 2nd ODI, Virat Kohli: कोहली इतिहास रचने की दहलीज पर
  • राजकोट में विराट कोहली के पचासा जमाने पर वनडे करियर में लगातार छह बार 50 स्कोर करने का मौका होगा
  • विराट कोहली हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं और लगातार पांच बार 50 स्कोर कर चुके हैं
  • कोहली के वनडे करियर में पहले लगातार पांच बार 50 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है
Virat Kohli : राजकोट में जब विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे तो उनके पास एक ऐसा कमाल करने का मौका होगा, जो उनके वनडे करियर में पहली बार होगा. बता दें कि हाल के समय में विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में हैं. अब राजकोट में जब कोहली बल्लेबाजी करने आएंगे और पचासा जमाने में सफल रहे तो उनके वनडे करियर में पहली बार ऐसा होगा, जब उनके नाम लगातार 6 बार 50+ स्कोर बनाने का कमाल दर्ज हो जाएगा. चौंकाने वाली बात ये है कि कोहली के वनडे करियर में 4 मौके ऐसे आए हैं जब उन्होंने लगातार 5 बार 50+ स्कोर  बनाए हैं. वहीं, अब यदि राजकोट में कोहली 50 या उससे ज्यादा रन बनाने में सफल रहे तो वनडे करियर में पहील बार  लगातार 6 बार 50+ स्कोर  करने में सफल रहेंगे. 

कब-कब कोहली ने बनाया है लगातार 5 बार 50+ स्कोर

2013 - 68*, 61, 100*, 68, 115*
(अगली पारी - 0 रन पर आउट)

2019 - 82, 77, 67, 72, 66
(अगली पारी - 26 रन पर आउट)

2023 - 88, 101*, 51, 117, 54
(अगली पारी - 24 रन पर आउट)

2025/26 - 74*, 135, 102, 65*, 93
(अगली पारी - आज क्या होगा)*
 

राजकोट में खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है. रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा वनडे राजकोट में यानी आज खेला जाना है. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, लेकिन राजकोट में पुराना वनडे रिकॉर्ड टीम की चिंता बढ़ा रहा है. भारतीय टीम ने निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट में 4 वनडे मैच खेले हैं। इसमें तीन में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. 

Virat Kohli, India Vs New Zealand 2026, Cricket
