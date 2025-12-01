विज्ञापन
IND vs SA: पहले वनडे में विराट कोहली के नाम दर्ज हुए एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 महारिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ पाना अब असंभव

IND vs SA, 1st ODIs: क्रिकेट के एकमात्र इस प्रारूप में खेलने वाले कोहली ने फिर अपनी अहमियत और दबदबे को साबित किया. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा (51 गेंद में 57 रन) के साथ 136 रन की साझेदारी करके जेएससीए स्टेडियम की सपाट पिच पर भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी. 

Virat KOhli, IND vs SA: पहले वनडे में कोहली का धमाका
  • विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक लगाकर भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में बढ़त दिलाई
  • कोहली ने 120 गेंदों में 11 चौके और सात छक्के लगाकर 135 रन की तेज पारी खेली
  • इस शतक के साथ कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 83 शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया
 Virat Kohli Few Records:  भारत ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (135 रन) के 52वें वनडे शतक के बाद तेज गेंदबाज हर्षित राणा (तीन विकेट) और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (चार विकेट) के झटकों की बदौलत रविवार को यहां पहले एक दिवसीय इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. दूसरा वनडे तीन दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. कोहली ने 120 गेंद की तेज पारी के दौरान 11 चौके और सात छक्के जमाए जिससे भारत ने आठ विकेट पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. क्रिकेट के एकमात्र इस प्रारूप में खेलने वाले कोहली ने फिर अपनी अहमियत और दबदबे को साबित किया. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा (51 गेंद में 57 रन) के साथ 136 रन की साझेदारी करके जेएससीए स्टेडियम की सपाट पिच पर भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी. 

इस मैच में कोहली ने कई रिकॉर्ड बनाए जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो विश्व क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं. खुद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी कोहली को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना है. पहले वनडे में कोहली के शतक से कई रिकॉर्ड बनाए हैं. जिसमें 13 अहम रिकॉर्ड है. 

विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ 13 रिकॉर्ड

  1. सबसे तेज़ 83 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने
  2. 52 ODI सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज
  3. -इंटरनेशनल में अपना 70वां M.O.M. हासिल करने वाले खिलाड़ी
  4. -एक ही इंटरनेशनल फ़ॉर्मेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बने (ODI में 52 - सचिन के 51 को पीछे छोड़ा)
  5. - साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा ODI सेंचुरी (6) (सचिन और वॉर्नर के 5 को पीछे छोड़ा)
  6.  घर पर सबसे ज़्यादा ODI 50+ स्कोर (59) (सचिन के 58 को पीछे छोड़ा)
  7. ODI जीत में SENA टीमों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने (4483 रन- सचिन के 4363 रन को पीछे छोड़ा)
  8. -इंटरनेशनल जीत में SENA टीमों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बने (25 शतक - सचिन के 24  शतक को पीछे छोड़ा)
  9. -इंटरनेशनल मैच में घर पर सबसे ज़्यादा M.O.M. अवॉर्ड (32), (सचिन और कैलिस के 31 से आगे निकले)
  10. ODI में SA के खिलाफ सबसे ज़्यादा M.O.M अवॉर्ड (6), (सचिन और संगकारा के 5 से आगे)
  11. ODI में बैटिंग पोज़िशन पर सबसे ज़्यादा 100 (नंबर 3 पर 45 शतक - ओपनर के तौर पर सचिन के 45 के साथ जॉइंट रिकॉर्ड)
  12. एक ही फ़ॉर्मेट में घर पर सबसे ज़्यादा सेंचुरी, (IND ODI में 25 - ENG टेस्ट में रूट के 24 से आगे)
  13. उनकी सेंचुरी पुरुषों के क्रिकेट में 7000वीं इंटरनेशनल सेंचुरी बन गई.
Virat Kohli, Sachin Ramesh Tendulkar, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
