IND vs SA: पहले वनडे में विराट कोहली के नाम दर्ज हुए एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 महारिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ पाना अब असंभव

Virat Kohli Few Records: भारत ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (135 रन) के 52वें वनडे शतक के बाद तेज गेंदबाज हर्षित राणा (तीन विकेट) और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (चार विकेट) के झटकों की बदौलत रविवार को यहां पहले एक दिवसीय इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. दूसरा वनडे तीन दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. कोहली ने 120 गेंद की तेज पारी के दौरान 11 चौके और सात छक्के जमाए जिससे भारत ने आठ विकेट पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. क्रिकेट के एकमात्र इस प्रारूप में खेलने वाले कोहली ने फिर अपनी अहमियत और दबदबे को साबित किया. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा (51 गेंद में 57 रन) के साथ 136 रन की साझेदारी करके जेएससीए स्टेडियम की सपाट पिच पर भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी.

इस मैच में कोहली ने कई रिकॉर्ड बनाए जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो विश्व क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं. खुद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी कोहली को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना है. पहले वनडे में कोहली के शतक से कई रिकॉर्ड बनाए हैं. जिसमें 13 अहम रिकॉर्ड है.

विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ 13 रिकॉर्ड