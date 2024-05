VIDEO: वर्ल्ड कप का गम हुआ ताजा, टूटे दिल से विराट कोहली ने फिर किया वही काम

Virat Kohli Heart Wrenching Act After RCB Defeat: लीग राउंड में हैरतअंगेज प्रदर्शन करते हुए एलिमिनेटर तक पहुंची आरसीबी का सपना 22 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टूट गया. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उसे क्वालीफायर मुकाबले में पहुंचने के लिए जीत की जरूरत थी, लेकिन यहां उसे निराशा हाथ लगी. आरआर के खिलाफ नॉकआउट मुकाबले में मिली शिकस्त के बाद आरसीबी के खिलाड़ी काफी निराश नजर आए. टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को मैदान में कुछ ज्यादा ही दुखी देखा गया. इस बीच उन्होंने मैदान में कुछ ऐसी हरकत की जिससे न चाहते हुए भी फैंस की वर्ल्ड कप 2023 में मिली हार ताजा हो गई.

दरअसल, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला गया था. पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में शिकस्त का बैठी थी. इस दौरान किंग कोहली को मैदान से जाते समय स्टंप की बेल्स गिराते हुए देखा गया था.

Virat Kohli dislodging bails in Ahmedabad… 😞 Pic 1: Eliminator vs RR (May 22) Pic 2: World Cup final vs Australia (November 19) Ek hi Kohli hai, kitni baar tootega. Two splendid tournaments with the bat but just couldn't get his hands on the trophy. pic.twitter.com/4jmNIpp7aj

ठीक ऐसा ही वाक्या एक बार फिर कोहली की तरफ से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिला है. 22 मई को आरआर के खिलाफ मिली शिकस्त के बाद विराट कोहली पूरी तरह से टूट गए थे. जिसके बाद उन्हें एक बार फिर उसी अंदाज में स्टंप की बेल्स को गिराते हुए देखा गया.

