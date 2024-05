VIDEO: आईपीएल 2025 में भी नजर आएंगे धोनी? जानें CSK के सीईओ ने क्या कहा

MS Dhoni will be available for CSK next year? इस साल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा. उसे प्लेऑफ में बने रहने के लिए आरसीबी के खिलाफ जीत हासिल करनी थी. मगर वह विपक्षी टीम के खिलाफ हार गई. हार भी ऐसी रही कि रन औसत के मामले में वह आरसीबी से काफी पिछड़ गई. जिसकी वजह से उसे प्लेऑफ की रेस से बाहर होना पड़ा. मैच के दौरान जितना क्रिकेट प्रेमियों को हार की वजह से तकलीफ नहीं हुई. उतना डर उन्हें धोनी की तरफ से बना रहा. फैंस सहमे हुए थे कि कहीं माही आईपीएल से भी रिटायरमेंट की ना घोषणा कर दें. हालांकि, माही ने अबतक आईपीएल से दुरी बनाने का इरादा जाहिर नहीं किया है, लेकिन फैंस अब भी डरे हुए हैं.

दुःख की घड़ी में धोनी के चाहने वालों के लिए एक सुखद भरी खबर निकलकर सामने आ रही है. टीम के सीईओ कासी विश्वनाथन को उम्मीद है कि माही आईपीएल 2025 में भी टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

सीएसके के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'मुझे इस बारे में नहीं पता है. यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ धोनी ही दे सकते हैं. हमने हमेशा उनके निर्णय का सम्मान किया है. यह फैसला भी हमने उनके ही ऊपर छोड़ दिया है.'

विश्वनाथन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'जैसा कि हम सभी जानते हैं उसने (धोनी) हमेशा अपने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और सही समय पर घोषणा की है. आशा है जब इसपर वह फैसला लेगा तब इसकी जानकारी सबके सामने आ जाएगी.'

आईपीएल 2024 में धोनी को अधिकतर मौकों पर निचले क्रम में ही बल्लेबाजी करते हुए देखा गया. हालांकि, उन्हें भी मैदान में उतरने का मौका मिला उन्होंने अपनी आतिशी खेल से समां बांध दिया. 2024 में उन्होंने कुल 14 मुकाबलों में शिरकत की. इस बीच उन्हें 11 बार मैदान में बल्लेबाजी करने का मौका मिला. इस दौरान उनके बल्ले से 53.67 की औसत से 161 रन निकले. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 220.54 का रहा. टूर्नामेंट के दौरान माही अक्सर मौकों पर नाबाद ही पवेलियन लौटे.

