जब विराट कोहली ने रचा इतिहास, तभी टेम्बा बावुमा ने मचाया तहलका, एक ही दिन में खत्म कर दी 7 साल पुरानी बादशाहत

टेम्बा बावुमा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर रहे हैं. रविवार यानी 27 सितंबर को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में, उन्होंने प्रोटियाज़ (साउथ अफ्रीका टीम) के लिए वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ कप्तान बनकर इतिहास रच दिया. दिलचस्प बात ये है कि 27 सितंबर, 2026 को बावुमा की उम्र 36 साल और 133 दिन थी. इससे पहले साउथ अफ्रीका के लिए वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ कप्तान का रिकॉर्ड फाफ डु प्लेसिस के नाम था. डु प्लेसिस की उम्र 34 साल और 358 दिन थी जब उन्होंने 6 जुलाई, 2019 को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान के तौर पर 94 गेंदों में 100 रन बनाए थे.

साउथ अफ्रीका के लिए वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ कप्तान

टेम्बा बावुमा ने 27 सितंबर 2026 को जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 116 गेंदों पर 103 रन बनाए. उस समय उनकी उम्र 36 साल 133 दिन थी.

फाफ डु प्लेसिस ने 6 जुलाई 2019 को मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 94 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली. उस समय उनकी उम्र 34 साल 358 दिन थी.

फाफ डु प्लेसिस ने 3 मार्च 2019 को जोहान्सबर्ग में श्रीलंका के खिलाफ 114 गेंदों पर नाबाद 112 रन बनाए. उस समय उनकी उम्र 34 साल 233 दिन थी.

जैक्स कैलिस ने 27 फरवरी 2010 को अहमदाबाद में भारत के खिलाफ 94 गेंदों पर नाबाद 104 रन बनाए. उस समय उनकी उम्र 34 साल 134 दिन थी.

फाफ डु प्लेसिस ने 11 नवंबर 2018 को होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 114 गेंदों पर 125 रन की शानदार पारी खेली. उस समय उनकी उम्र 34 साल 121 दिन थी.

वांडरर्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में, बावुमा को 100 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 112 गेंदों की ज़रूरत पड़ी. अब उनके नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो वनडे शतक हो गए हैं. सिर्फ़ डु प्लेसिस (3) ने ही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दक्षिण अफ़्रीका के कप्तान के तौर पर ज़्यादा वनडे शतक लगाए हैं. वनडे में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ कप्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात के खुर्रम खान के नाम है. 30 नवंबर 2014 को दुबई में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 138 गेंदों पर नाबाद 132 रन बनाते समय खुर्रम खान की उम्र 43 साल और 162 दिन थी.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली के रिकॉर्ड्स

लिस्ट-ए क्रिकेट में 60वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की.

15,000 वनडे रन पूरे करने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे बल्लेबाज बने.

सिर्फ 315 पारियों में 15,000 रन बनाकर सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचे.

वनडे में जीत का हिस्सा बनने के मामले में 112वीं जीत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचे.

अल्जारी जोसेफ के खिलाफ एक वनडे पारी में 53 रन बनाए, जो किसी गेंदबाज के खिलाफ उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है.

वनडे करियर में पहली बार एक पारी में 9 छक्के लगाए.

74 गेंदों में शतक जड़कर करियर का तीसरा सबसे तेज वनडे शतक लगाया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ 10वां वनडे शतक लगाया.

श्रीलंका और वेस्टइंडीज, दोनों के खिलाफ 10-10 वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने.

किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक (10) लगाने के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 86वां शतक जड़ा.

भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 42वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की.

वनडे क्रिकेट में 55वां शतक अपने नाम किया.

मैच के बात करें तो साउथ अफ्रीका ने कप्तान टेंबा बावुमा और डेविड मिलर की शतकीय पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 32 रन से जीत हासिल की. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है. वांडरर्स स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 9 विकेट खोकर 365 रन बनाए. टीम को पहली ही गेंद पर एडेन मार्करम (0) के रूप में झटका लग गया था, जिसके बाद कप्तान टेंबा बावुमा ने क्विंटन डी कॉक (15) के साथ दूसरे विकेट के लिए 36 रन, जबकि मैथ्यू ब्रीत्जके (34) के साथ तीसरे विकेट के लिए 57 रन जुटाते हुए टीम को 93 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

टीम 93 रन तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कप्तान ने डेविड मिलर के साथ चौथे विकेट के लिए 132 गेंदों में 156 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 249 के स्कोर तक पहुंचा दिया. बावुमा 116 गेंदों में 2 छक्कों और 10 चौकों के साथ 103 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मिलर ने 93 गेंदों में 142 रन जड़े. उनकी इस पारी में 9 छक्के और 12 चौके शामिल रहे. इनके अलावा, डुआन जानसेन ने नाबाद 27 रन बनाए.

विपक्षी खेमे से जैक एडवर्ड्स ने 10 ओवरों में 67 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि जोश हेजलवुड ने 3 विकेट चटकाए. इनके अलावा, जैवियर बार्टलेट ने 1 विकेट अपने नाम किया. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.5 ओवरों में 333 रन पर सिमट गई. कप्तान मिचेल मार्श ने ट्रेविस हेड के साथ 17 ओवरों में 130 रन की साझेदारी की. मार्श 53 गेंदों में 5 छक्कों और 10 चौकों के साथ 84 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेड ने 76 गेंदों में 13 बाउंड्री के साथ 84 रन की पारी खेली.

इनके अलावा, जैवियर बार्टलेट ने 28 गेंदों में 5 छक्कों और 2 चौकों के साथ ताबड़तोड़ 50 रन बनाए, जबकि मैट रेंशॉ ने 32 रन का योगदान दिया, लेकिन यह पारियां जीत के लिए नाकाफी रहीं. साउथ अफ्रीकी खेमे से लिजाद विलियम्स ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले. मार्को जानसेन, केशव महाराज और ब्योर्न फोर्टुइन ने 2-2 विकेट झटके. वनडे सीरीज का अंतिम मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा, जिसके बाद 9 अक्टूबर से तीन मुकाबलों की टेस्ट सीरीज आयोजित होगी.

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