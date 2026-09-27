बार में गरजी AK-47; दक्षिण अफ्रीका के दो बड़े शहरों में अंधाधुंध फायरिंग 27 की मौत, मचा हड़कंप

दक्षिण अफ्रीका के दो बड़े शहरों में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस गोलीबारी में अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई है. कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका पुलिस ने बताया कि साउथ अफ्रीका के दो सबसे बड़े शहरों के पास हुई गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई. साउथ अफ्रीकन पुलिस सर्विस के अनुसार शनिवार रात जोहान्सबर्ग के दक्षिण-पश्चिम में वेडेला टाउनशिप में एक बार में AK-47 राइफल और पिस्तौल से लैस संदिग्धों ने गोलीबारी की, जिसमें 17 लोग मारे गए.

बार में AK-47 से गोलीबारी का वीडियो

बार में AK-47 से गोलीबारी का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि लोग मस्ती में अपना ड्रिंक ले रहे हैं. नाच-गा रहे हैं. तभी अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंजती है. और फिर जमीन पर कई लाशें बिछ जाती है.

केप टाउन के पास गोलीबारी में 10 की मौत

वहीं दूसरी घटना रविवार सुबह करीब 1 बजे केप टाउन के पास लवांडले में एक स्टोर पर हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई. इस घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस और मेडिकल टीम राहत-बचाव कार्य में लगी है.

गोलीबारी किसने और क्यों की, चल रही जांच

गोलीबारी किसने की, क्यों की, इन सब चीजों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. मालूम हो कि गोलीबारी की ये दोनों घटनाएं पूर्वी तट पर बसे शहर डरबन के पास एक हाउस पार्टी में हुई गोलीबारी के कुछ ही दिनों बाद हुई हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी.

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की इन दो ताज़ा घटनाओं में अभी तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया है और शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकारी दोनों मामलों में कई हमलावरों की तलाश कर रहे हैं.



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