दो या तीन नहीं! एक दिन में लगे 6 शतक, वनडे क्रिकेट में फैंस को हमेशा याद रहेगा 27 सितंबर का दिन

क्रिकेट के इतिहास में 27 सितंबर का दिन बल्लेबाजों के नाम रहा. एक ही दिन खेले गए अलग-अलग वनडे मुकाबलों में कुल छह शतक देखने को मिले, जिसमें भारत के विराट कोहली और शुभमन गिल से लेकर वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स, दक्षिण अफ्रीका के टेम्बा बावुमा और डेविड मिलर तथा इंग्लैंड के टॉम बैंटन शामिल रहे.

तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के मैच में शुभमन गिल (110) और विराट कोहली (नाबाद 139) ने शतक जड़े, जबकि वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स ने 101 रन की पारी खेली. वहीं जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने 103 रन बनाए और डेविड मिलर ने नाबाद 142 रन ठोके. दूसरी ओर, द ओवल में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के ओपनर टॉम बैंटन ने 126 रन की शानदार शतकीय पारी खेलकर दिन का छठा शतक पूरा किया.

विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को वेस्टइंडीज के विरुद्ध वनडे सीरीज के पहले मैच में नाबाद शतकीय पारी खेली. कोहली ने 88 गेंदों में 9 छक्कों और 10 चौकों के साथ 139 रन बनाए. इसी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. विराट कोहली 'लिस्ट-ए' क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर पहुंच गए हैं। कोहली ने 338 पारियों में 60 शतक लगाए हैं, जबकि तेंदुलकर ने 538 पारियों में इतने ही शतक अपने लिस्ट-ए क्रिकेट करियर में जड़े थे। इस मामले में ग्राहम गूच (44) और ग्रीम हिक (40) क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं.

15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे पुरुष बल्लेबाज

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली रविवार को सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे पुरुष बल्लेबाज बन गए. दाएं हाथ के बल्लेबाज को अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने के बाद यह आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ 315 पारियों की जरूरत पड़ी. तेंदुलकर ने अपनी 350वीं पारी में 15,000 रनों का आंकड़ा पार किया था. इसके साथ ही कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. श्रीलंका के कुमार संगकारा (14,234 रन) इस फॉर्मेट में 14,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र अन्य बल्लेबाज हैं.

सबसे ज्यादा जीत में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर

विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा जीत में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. कोहली के नाम पर 112 बार यह उपलब्धि है, जबकि सचिन तेंदुलकर (127) और महेंद्र सिंह धोनी (116) इस मामले में उनसे ऊपर हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले के दौरान कोहली ने अल्जारी जोसेफ के विरुद्ध 53 रन कूटे. कोहली ने वनडे मैच के दौरान ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ सर्वाधिक 54 रन कूटे हैं. यह कारनामा उन्होंने साल 2016 में किया था.

इस मैच के दौरान कोहली ने 9 छक्के लगाए. ऐसा पहली बार था, जब उन्होंने वनडे मैच के दौरान इतने छक्के जड़े. इससे पहले कोहली श्रीलंका के विरुद्ध इसी मैदान पर साल 2023 में 8 छक्के लगा चुके थे. विराट कोहली ने महज 74 गेंदों में वनडे करियर का अपना तीसरा सबसे तेज शतक लगाया. कोहली साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर और नागपुर में 52 और 61 गेंदों में शतक लगा चुके हैं.

किसी एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक वनडे शतकों के मामले में भी विराट कोहली शीर्ष पर मौजूद हैं. कोहली ने वेस्टइंडीज के अलावा, श्रीलंका के खिलाफ भी 10-10 वनडे शतक लगाए हैं. इस मामले में सचिन तेंदुलकर (9 शतक बनाम ऑस्ट्रेलिया) और रोहित शर्मा (9 शतक बनाम ऑस्ट्रेलिया) उनसे पीछे हैं. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 7 विकेट खोकर 295 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 41.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। कोहली के अलावा, शुभमन गिल (110) ने भी शतक लगाया। भारत ने मैच 8 विकेट से अपने नाम किया.

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