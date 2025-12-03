विराट X.0: ‘हद से ज्यादा बढ़ गई है कोहली में रनों की भूख, रायपुर में भी बड़ी पारी देख सकते हैं फैंस’

विराट कोहली 37 साल के हैं और मैदान पर 20 साल की उम्र वाली फिटनेस के साथ बैटिंग कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट फ़ैन्स की नजरों में वो किंग कोहली हैं. जादूगर हैं. बाजीगर हैं. उनपर जब भी सवाल उठते हैं उनका बल्ला, उनका तेवर, उनके अंदर की रन मशीन और उनकी रनों के लिए भूख दहाड़ने लगती है. रांची में शतकीय पारी (135 रन) और उससे पहले सिडनी में लगातार दो 0,0 के बाद नाबाद 74 रनों की पारी के बाद वो फिर एक नये अवतार में नज़र आ रहे हैं.

‘रायपुर में विराट ने ज़बरदस्त नेट प्रैक्टिस'

37 की उम्र और 2027 वर्ल्ड कप पर निगाहें ये विराट के क्रिकेट करियर का सबसे ताज़ा फ़ैक्ट चेक है. इस तूफान को रोकना अब दुनिया में किसी भी विपक्षी के लिए हद से बड़ा टास्क नजर आता है. रांची में शतकीय पारी लगाने के बाद विराट के रनों की भूख बढ़ गई है. रायपुर में मगलवार को टीम इंडिया के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिस का दिन था.लेकिन कोहली ने दो घंटे नेट्स पर जमकर पसीना बहाया और पूर्व बैटिंग कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ से टिप्स भी लिए.

हद से ज़्यादा रनों की भूख

यही विराट की ख़ासियत है. वो सीखते बच्चों की तरह हैं और पिच पर राज किंग की तरह करते हैं. संजय बांगड़ ने STAR SPORTS से मैच से पहले बताया, 'उनमें रनों की भूख बहुत ज़्यादा है. कल टीम के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिस का दिन था. मगर वो फिर भी नेट्स पर आए और कड़ी मेहनत की. वो बहुत अच्छे स्पेस में म नज़र आ रहे हैं.'

विराट की तकनीक में परफेक्शन की जिद

पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी STAR SPORTS से कहा, 'ये बड़े खिलाड़ी की ख़ासियत है कि आप किसी भी फॉर्म में हों आप नेट्स पर कड़ा अभ्यास करते हैं. विराट की ख़ासियत है कि आप उन्हें रिवर्स स्वीप या स्कूप जैसे शॉट्स खेलते नहीं देखेंगे. वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स (क्रिकेट के किताबी शॉट्स) खेलते हैं. इसलिए उनसे ग़लतियां कम होती हैं. आप उन्हें रायपुर में भी बड़ी पारी खेलता देख सकते हैं.'

विराट हर बार अपने तकनीक को और बेहतर करते दिखते हैं. ये विराट का 2.0, 3.0, 4.0 ...नहीं X.0 अवतार है. मैच से पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफ़ान पठान भी कहते हैं, 'उन्होंने अपनी तकनीक में सुधार किया है. वो 'वी- V' में अपने शॉट्स खेल रहे हैं. विराट ज़बरदस्त फॉर्म में हैं.'

100 शतक की ओर

विराट ने रांची में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 83वां शतक लगाया. अब उनसे सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद की जाने लगी है. लेकिन इसमें लंबा वक्त लग सकता है. फ़िलहाल प्रोटियाज़ के सामने ROKO के सैलाब को रोकने की बड़ी चुनौती होगी, वरना टीम इंडिया रायपुर में ही सीरीज़ को कब्ज़ा कर लेगी, भारतीय फ़ैन्स इसी उम्मीद से मैच देख रहे हैं.

