IND vs SA: दूसरे ODI के लिए प्लेइंग 11 आई सामने, एक दो नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों की हुई विदाई

India Playing 11: रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है. दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. साउथ अफ्रीकी इलेवन में टेम्बा बावुमा की वापसी हुई है. साउथ अफ्रीकी इलेवन से तीन बदलाव हुए हैं. रयान रिकेल्टन, ओटनील बार्टमैन और प्रेनेलन सुब्रायन अफ्रीकी इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. दूसरी ओर भारतीय इलेवन से कोई बदलाव नहीं है.टॉस जीतकर बावुमा ने कहा, हम बॉलिंग करेंगे, हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे ओस पड़ेगी, बैटिंग आसान हो जाएगी, यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह कैसा खेलेगा. बहुत सारी पॉजिटिव बातें पिछले गेम से. हमें अच्छी शुरुआत करनी होगी। तीन बदलाव. मैं, केशव और एनगिडी आए हैं. हमारे लिए बड़ा गेम है.बता दें कि इस मैदान पर अबतक केवल एक ही वनडे मैच खेला गया है. जिसमे ंभारत ने न्यूजीलैंड को हराया था. रायपुर की पिच तेज गेंदबाजों को मदद करती है.

टॉस हारने पर केएल राहुल ने क्या कहा

"हमने बहुत समय से टॉस नहीं जीता है, हमने पिछले गेम में बहुत अच्छा किया. उन्होंने हमें पुश किया और हम जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है. सीरीज़ से पहले, हमने इस बारे में बात की थी, हम हर जगह ओस की उम्मीद करते हैं. बोर्ड पर रन बनाएं, जल्दी विकेट लें. विकेट अच्छा लग रहा है. हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं.

भारतीय इलेवन

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी