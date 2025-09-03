विज्ञापन
'4 जून को जो हुआ...', Virat Kohli ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी

Virat Kohli breaks silence on Bengaluru stampede: आरसीबी की पहली IPL ट्रॉफी का जश्न देखने के लिए लगभग 3 लाख लोग एकत्र हुए थे, जिसके कारण मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

  • कोहली ने बेंगलुरु में आरसीबी के विजय जश्न के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की.
  • भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक घायल हुए, जब लगभग तीन लाख लोग स्टेडियम के बाहर एकत्रित हुए थे.
  • कोहली ने इस दुखद घटना को टीम के इतिहास का सबसे खुशी भरा दिन होना बताया, लेकिन यह हादसा बन गया.
Virat Kohli breaks silence on Bengaluru stampede: विराट कोहली ने 4 जून को आरसीबी टीम के विजय समारोह के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त की है. आरसीबी की पहली IPL ट्रॉफी का जश्न देखने के लिए लगभग 3 लाख लोग एकत्र हुए थे, जिसके कारण मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें कोहली का बयान है.

कोहली इस घटना को लेकर काफी इमोशनल हैं और उन्होंने इस बारे में कहा, “जिंदगी में कुछ भी आपको उस दिल तोड़ देने वाले पल के लिए तैयार नहीं करता जैसा कि 4 जून को हुआ. ये पल हमारी फ्रेंचाइज़ी के इतिहास का सबसे खुशी भरा दिन होना चाहिए था, लेकिन यह एक दुखद घटना में बदल गया. मैं उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और उन फैंस के लिए भी जो घायल हुए. आपका ये दुख अब हमारी कहानी का हिस्सा है. हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे..ज़्यादा संवेदनशीलता, इज़्ज़त और ज़िम्मेदारी के साथ.”
 

घटना की आधिकारिक जांच में इस अफरा-तफरी का कारण उचित निकासी की कमी और फ्रेंचाइज़ी की ओर से सोशल मीडिया पर भेजे गए निमंत्रणों के बाद उमड़ी भारी भीड़ को बताया है. पुलिस ने स्वीकार किया कि फैन्स को नियंत्रित करने के लिए उनके पास लोग बहुत कम थे .

बता दें कि  इसके बाद, आरसीबी ने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की और उनकी स्मृति में "सार्थक कार्रवाई" करने का संकल्प लिया. वहीं, आरसीबी ने 'RCB केयर्स' नामक एक संस्था भी शुरू की है.

