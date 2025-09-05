विज्ञापन
पहले गाली, अब बीड़ी... बिहार चुनाव से पहले क्या कांग्रेस ने एक और सेल्फ गोल कर लिया?

B से बीड़ी, B से बिहार वाले केरल कांग्रेस के ट्वीट को भले ही डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन इसने बिहार की चुनावी गर्मी में नई आग भड़का दी है. पीएम मोदी की मां को गाली के मुद्दे के बाद अब बीड़ी विवाद कांग्रेस की नई मुसीबत बन सकता है.

पहले गाली, अब बीड़ी... बिहार चुनाव से पहले क्या कांग्रेस ने एक और सेल्फ गोल कर लिया?
  • बीड़ी और बिहार को लेकर केरल कांग्रेस के ट्वीट पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है.
  • राहुल-तेजस्वी की रैली में पीएम मोदी की मां को गाली का विवाद अभी कांग्रेस के गले की फांस बना हुआ है.
  • अब बीड़ी विवाद को बिहार का अपमान बताकर बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस की घेराबंदी कर दी है.
राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली का विवाद अभी कांग्रेस के गले की फांस बना हुआ था कि अब बीड़ी का विवाद उसके गले पड़ गया है. केरल कांग्रेस के ट्वीट से शुरू हुआ ये मामला एक बड़ा मुद्दा बन गया है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के तमाम नेता इसे बिहार का अपमान बताकर घेर रहे हैं तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे कांग्रेस की शर्मनाक और नीच हरकत करार दे दिया है. 

क्या है पूरा मामला?

केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से एक ट्वीट करके कहा गया था, "बीड़ी और बिहार दोनों 'B' से शुरू होते हैं. अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता." ट्वीट के साथ एक चार्ट भी है, जिसमें दिखाया गया है कि तंबाकू पर जीएसटी 28 पर्सेंट से बढ़ाकर 40 पर्सेंट कर दिया गया है. सिगरेट-सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया है. वहीं बीड़ी पर जीएसटी 28 पर्सेंट से घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया गया है. हालांकि विवाद के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है.

बीड़ी विवाद पर किसने क्या कहा?

सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम 

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया और पूरे बिहार का अपमान किया है, यही कांग्रेस का असली चरित्र है, जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है. बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता इसे माफ नहीं करेगी. 

दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष 

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीड़ी वाले ट्वीट को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फिर से बिहार का अपमान किया है. बीड़ी से बिहार की तुलना पर कांग्रेस नेता क्यों चुप हैं. यह इनकी साजिश है. साजिश के तहत इन लोगों ने ट्वीट को डिलीट कर दिया है. उन्होंने मांग की कि इस मामले पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जवाब दें.

शहजाद पूनावाला, बीजेपी प्रवक्ता 

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है. उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दीं, भद्दी बातें बोलीं. उन्होंने कहा कि अगर वो B से बिहार और B से बीड़ी कहते हैं, तो हम भी C से कांग्रेस, C से करप्शन-चाटुकारिता कह सकते हैं. उन्होंने इसे बिहार का अपमान करार दिया. 

संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे कांग्रेस की बेहद शर्मनाक और नीच हरकत करार दिया. उन्होंने ट्वीट में कहा कि B से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके (कांग्रेस) पास नहीं है. उन्होंने बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल बिहारवासियों का फिर से अपमान किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा बार-बार किये जा रहे अपमान का करारा जवाब आगामी चुनाव में जनता बीड़ी के धुएं से नहीं, वोट की चोट से देगी. 

नीरज कुमार, जेडीयू प्रवक्ता 

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार का अपमान करना महागठबंधन के सहयोगी दल की फितरत बन गई है. बिहार की पहचान बीड़ी से नहीं, माता सीता और सूफी संतों से है. बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहारी स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इसे माफ नहीं करेगी. 

कांग्रेस के गले की एक और फांस

केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से किया गया ट्वीट भले ही डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन इसने बिहार की सियासी गर्मी में नई आग भड़का दी है. बिहार में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है. राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली का मुद्दा बिहार में अभी तक गरम है.

पीएम मोदी ने जिस तरह से 29 मिनट के भावुक भाषण में कांग्रेस-आरजेडी को घेरा, उससे कहा जा रहा है कि यह राहुल-तेजस्वी की 16 दिन की यात्रा की मेहनत पर पानी फेर सकता है. अब बीजेपी ने बीड़ी विवाद बिहार के आत्मसम्मान से जोड़ दिया है. बीजेपी और जेडीयू के नेता जिस तरह से तीखे हमले कर रहे हैं, उससे इतना तय लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक ये मुद्दा प्रदेश की सियासत को गरमाता रहेगा.

