विराट कोहली ने लंदन में पास किया फिटनेस टेस्ट, BCCI के इस फैसले को लेकर मचा बवाल

Virat Kohli Fitness Test: भारत के दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है लेकिन कोहली के फिटनेस टेस्ट दूसरे खिलाड़ियों की तरह बेंगलुरु में नहीं दिया बल्कि लंदन में दिया है. भले ही कोहली ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है लेकिन अब लंदन में फिटनेस टेस्ट देने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. जहां ज़्यादातर भारतीय खिलाड़ी अपने फिटनेस टेस्ट के लिए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) गए थे तो वहीं विराट कोहली लंदन में टेस्ट देने वाले एकमात्र सक्रिय खिलाड़ी रहे, जहाँ वह वर्तमान में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. (Virat Kohli takes fitness test in England under BCCI's supervision)

दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार, कोहली ने यूनाइटेड किंगडम में अपना फिटनेस टेस्ट देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से विशेष अनुमति ली थी, जबकि टीम के ज़्यादातर अन्य खिलाड़ी अपनी फिटनेस टेस्ट के लिए बेंगलुरु पहुचे थे. हालांकि कोहली ने टेस्ट पास कर लिया, लेकिन लंदन में अनिवार्य फिटनेस टेस्ट के लिए विशेष छूट दिए जाने पर बहस छिड़ गई है.

दरअसल, विराट एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनका टेस्ट देश के बाहर हुआ था. किसी और खिलाड़ी ने ऐसी छूट नहीं मांगी थी. जब एक बीसीसीआई अधिकारी से विराट के मामले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोहली ने इस तरह की छूट के लिए बीसीसीआई से अनुरोध की होगी और अनुमति मांगी होगी. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी यह पता नहीं चला है कि क्या इसी तरह का छूट चाहने वाले किसी अन्य खिलाड़ी को ऐसी छूट दी जा सकती है या नहीं.

दैनिक जागरण ने आगे दावा किया कि जिन खिलाड़ियों ने अपना फिटनेस टेस्ट दिया है, वे खिलाड़ी रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, जितेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋतुराज गायकवाड़, अभिनव मनोहर, रिंकू सिंह, आवेश खान, अक्षर पटेल, सूर्यकुमार यादव, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, शिवम दुबे, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, मुकेश कुमार, हार्दिक पंड्या, सरफराज खान, तिलक वर्मा, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ध्रुव ज्यूरेल, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और यशस्वी जयसवाल हैं. फिटनेस टेस्ट में खिलाड़ियों को यो-यो स्कोर और बुनियादी ताकत टेस्ट का आकलन शामिल था.

रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषभ पंत और रवींद्र जड़ेजा उन टॉप स्टार्स में शामिल हैं जिनका टेस्ट इस महीने किया जाएगा. फिटनेस टेस्ट का चरण 2 भी किया जाना है, जहां केएल राहुल, आकाश दीप, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों का टेस्ट होगा.