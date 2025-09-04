विज्ञापन

Teacher's Day Wishes 2025: नहीं चुका सकूंगा कर्ज आपका जीवन सारा चाहे दे दूं...दिल छू लेने वाले इन संदेशों के साथ दें शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

Teacher's Day Wishes 2025: यहां हम आपके लिए शिक्षक दिवस के कुछ चुनिंदा बधाई संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने गुरुजनों को भेजकर उनका दिन यादगार बना सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ दें टीचर्स डे की बधाई

Teacher's Day Wishes 2025: शिक्षक हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की तरह होते हैं. वे न सिर्फ हमें पढ़ाना सिखाते हैं, बल्कि सही-गलत में फर्क भी समझाते हैं. हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ताकि हम अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त कर सकें. यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है, जो एक महान शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे. 

आज के समय में शिक्षक केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखाने वाला हर व्यक्ति एक गुरु हो सकता है. शिक्षक दिवस का यह खास मौका हमें उन सभी लोगों को धन्यवाद कहने का अवसर देता है, जिन्होंने हमें बेहतर इंसान बनने में मदद की. ऐसे में अगर आप भी इस दिन अपने शिक्षकों को खास महसूस कराना चाहते हैं, तो उन्हें खास अंदाज में टीचर्स डे की बधाई दे सकते हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपके लिए शिक्षक दिवस के कुछ चुनिंदा बधाई  संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने गुरुजनों को भेजकर उनका दिन यादगार बना सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ दें टीचर्स डे की बधाई 

क्या दूं तुम्हें गुरु दक्षिणा मन ही मन में ये सोचूं,
नहीं चुका सकूंगा कर्ज आपका, जीवन सारा चाहे दे दूं.

Happy Teacher's Day

मां-बाप की मूरत हैं गुरु,
इस कलयुग में भगवान की सूरत हैं गुरु.

हैप्पी टीचर्स डे

जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है.
कुछ इसी तरह से हर गुरु, अपना फर्ज निभाता है.

हैप्पी टीचर्स डे

जो बनाए हमें इंसान और दे सही-गलत की पहचान,
देश के उन निर्माताओं को, हम करते हैं शत-शत प्रणाम. 

हैप्पी टीचर्स डे

शिक्षक न देखे जात-पात, 
शिक्षक न करता पक्षपात, 
निर्धन हो या धनवान, 
शिक्षक के लिए सभी एक समान.

शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोष,
गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मैटैं न दोष.

टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं

