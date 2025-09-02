अवनीत कौर ने विराट कोहली के उनके इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करने पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-'मैं कभी नहीं भूलती...'

अवनीत कौर ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर विराट कोहली के साथ बातचीत से जुड़े वायरल विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस घटना ने ऑनलाइन तहलका मचा दिया था और फैंस पेजों और सोशल मीडिया यूजर्स ने क्रिकेटर की खूब आलोचना की थी. विराट पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं, लेकिन अवनीत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वह इस तरह की बातों में पड़ने के बजाय अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करती हैं.इंडिया टुडे को दिए एक बातचीत में अवनीत ने कहा कि वह इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने देतीं. उन्होंने कहा, "मैं बस कड़ी मेहनत करती रहती हूं, सच कहूं तो मेरा ध्यान इसी पर है. मैं सिर्फ़ एक्टिंग ही नहीं बल्कि हर पहलू में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूं.

मैं दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती हूं और ज़ाहिर है मैं अपने सपने या अपने माता-पिता पर गर्व करने की बात कभी नहीं भूलती. उन्होंने आगे कहा, "ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं विचलित नहीं होती, क्योंकि अगर मैं इन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती रही, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती." अवनीत ने अपनी मां को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बताया. उन्होंने बताया, "वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त जैसी हैं. मैं उनसे हर बात शेयर करती हूं. वह मेरी प्रेरणा हैं, वह मेरी हर चीज़ हैं. मैं उन्हें हर बात बताती हूं - वो बातें जो मैं किसी और को नहीं बताती. मैं उन्हें वो बातें बताती हूं."

बता दें कि यह विवाद सबसे पहले 30 अप्रैल को शुरू हुआ, जब अवनीत ने हरे रंग के क्रॉप टॉप और प्रिंटेड रैप स्कर्ट में कुछ तस्वीरें अपलोड कीं. फैंस ने तुरंत देखा कि विराट कोहली ने पोस्ट को अनलाइक करने से पहले लाइक किया था, जिससे ऑनलाइन मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

इसके तुरंत बाद, विराट ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा फ़ीड साफ़ करते समय, ऐसा लगता है कि एल्गोरिथम ने गलती से एक इंटरैक्शन दर्ज कर लिया होगा. इसके पीछे कोई इरादा नहीं था. मैं अनुरोध करता हूं कि कोई अनावश्यक धारणा न बनाई जाए. आपकी समझ के लिए धन्यवाद."

अवनीत फिलहाल शांतनु माहेश्वरी के साथ अपनी फिल्म लव इन वियतनाम की रिलीज का इंतजार कर रही हैं, जो 12 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी.