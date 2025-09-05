विज्ञापन
नीलम कटारा का अंदेशा सच हुआ, विकास यादव की शादी के बीच फिर चर्चा में 'फाइटर मां'

नीलम कटारा अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए 23 साल से अदालतों के चक्कर लगा रही हैं नीलम कटारा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और अपने बेटे के गायब होने की जानकारी दी.

  • फरवरी 2002 में गाजियाबाद के शादी समारोह से नीतीश कटारा का अपहरण हुआ और बाद में उसकी हत्या का मामला सामने आया.
  • नीतीश की हत्या में डीपी यादव के बेटे विशाल और विकास यादव के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारियां हुईं.
  • नीलम कटारा ने अपने बेटे के न्याय के लिए 23 वर्षों तक कोर्ट में लगातार लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रही हैं.
एक बाहुबली नेता. जिसका नाम सुनकर यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी का बड़े से बड़ा दबंग अपने कदम वापस खींच लेता हो, वैसे बाहुबली से जब एक मां टकराई तो सब हैरान रह गए. बाहुबली नेता डीपी यादव और मां नीलम कटारा की ये कहानी किसी दर्दनाक फिल्म की पटकथा सी है, लेकिन है बिल्कुल सच. कहानी शुरू होती है 2002 से. 

16 फरवरी 2002 से कहानी शुरू

16 फरवरी 2002 को गाजियाबाद के एक शादी समारोह से नीतीश कटारा का अपहरण हुआ और आरोप लगा डीपी यादव के बेटे विशाल यादव, विकास यादव और सुखदेव पहलवान पर. 20 फरवरी 2002 को खुर्जा में जली हुई हालत में नीतीश का शव मिला. पता चला कि डीपी यादव की बेटी भारती यादव से नीतीश कटारा की दोस्ती विकास और विशाल को पसंद नहीं थी. इसी कारण हत्या हुई. 20 फरवरी 2002 को ही नीतीश की दोस्त और डीपी यादव की बेटी भारती यादव भारत छोड़ इंग्लैंड चली गईं. इस दौरान नीतीश की मां नीलम कटारा खुलकर सामने आईं और भारती और नीतीश के संबंधों को लेकर हुई हत्या को लेकर बयान दिए. 11 मार्च 2002 को पुलिस ने करनाल से अपहरण में इस्तेमाल गाड़ी बरामद कर ली. 31 मार्च 2002 को यूपी पुलिस ने गाजियाबाद की अदालत में चार्जशीट पेश की और 23 अप्रैल 2002 को मध्य प्रदेश से विकास और विशाल यादव गिरफ़्तार कर लिए गए.

नीलम कटारा डटकर लड़ीं

ये नीलम कटारा ही थीं, जिनकी हिम्मत के चलते डीपी यादव को चुनौती मिल रही थी. आम लोगों का नीलम कटारा को समर्थन मिल रहा था और सबूत भी डीपी यादव के बेटों के खिलाफ मिलते गए. 23 अप्रैल 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने केस को गाजियाबाद से दिल्ली ट्रांसफ़र किया. 23 नवंबर 2002 को विशाल और विकास यादव के खिलाफ आरोप तय हो गए. 7 अप्रैल 2003 को कोर्ट ने भारती यादव की गवाही के लिए समन जारी किया. नवंबर 2005 में जाकर मामले का तीसरा आरोपी सुखदेव पहलवान गिरफ़्तार हुआ. 25 नवंबर 2006 को बार-बार समन जारी होने पर भारती यादव देश लौटीं. इसके बाद 2 अप्रैल 2008 से कोर्ट में केस की रोजाना सुनवाई शुरू हुई. 

2008 में विकास-विशाल को हुई सजा

30 मई 2008 को दोनों दोषियों को उम्रक़ैद की सजा सुनाई गई. 1 जुलाई 2008 को नीतीश की मां नीलम कटारा ने हाईकोर्ट में अर्जी दी. 1 जुलाई 2008 को उन्होंने दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मांग की. 5 सितंबर 2008 को दोषियों ने भी निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी. 5 सितंबर 2008 को विशाल और विकास यादव ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. 10 जुलाई 2011 को सुखदेव पहलवान को भी उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई. 10 जुलाई 2011 को सुखदेव पहलवान ने भी फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. 2 अप्रैल 2014 को हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों की याचिका खारिज की.   

23 सालों से लड़ रहीं नीलम कटारा

नीलम कटारा अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए 23 साल से अदालतों के चक्कर लगा रही हैं नीलम कटारा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और अपने बेटे के गायब होने की जानकारी दी. जब नीतीश की जली हुई लाश मिली, तो उन्होंने शव की पहचान की और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की. नीलम कटारा ने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की और दोषियों को मौत की सजा दिलाने के लिए प्रयास किया. अंततः दोषियों को 25 साल की सजा दिलाने में सफल हुईं. 

नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी 50 साल के विकास यादव ने रचाई 28 साल की हर्षिका से शादी

शादी की बात पहले ही कही थी

विकास यादव की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ने से परेशान नीलम कटारा ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी शादी होने की आशंका जताई और इसकी पुष्टि कराए जाने का अनुरोध किया. कटारा ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से कहा कि उनके पास कुछ तस्वीरें हैं, जिनसे साफ जाहिर हो रहा है कि विकास की शादी हो चुकी है और इस तथ्य को राज्य से वेरिफाई कराया जा सकता है. इन तस्वीरों के आधार पर उन्होंने विकास पर अदालत से झूठ बोलने और उस झूठ के दम पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने का आरोप लगाया. आज विकास यादव की शादी की तस्वीरें खुद परिवार की तरफ से जारी कर दी गईं. ऐसे में नीलम कटारा पर क्या गुजर रही होगी और उनका अगला कदम क्या होगा...ये देखने वाली बात होगी. उधर, डीपी यादव भी कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने वंश को सुरक्षित कर रहे हैं,
 

