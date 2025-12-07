विज्ञापन
T20 World Cup 2024: नामीबिया ने चली अबतक की सबसे बड़ी चाल, जिसने भारत को 2011 में बनाया चैंपियन, उसे बनाया अपना 'गुरु'

गैरी कर्स्टन को नामीबिया की राष्ट्रीय पुरुष टीम का सलाहकार नियुक्त किया गया है और वह अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों में मुख्य कोच क्रेग विलियम्स के साथ काम करेंगे.

Gary Kirsten
  • गैरी कर्स्टन को नामीबिया की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का सलाहकार नियुक्त किया गया है
  • कर्स्टन टी20 विश्व कप की तैयारियों में मुख्य कोच क्रेग विलियम्स के साथ काम करेंगे
  • टी20 विश्व कप अगले साल फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा
Gary Kirsten Appointed Consultant For Namibia Men Team: भारत की विश्व कप विजेता टीम के मुख्य कोच रहे गैरी कर्स्टन को नामीबिया की राष्ट्रीय पुरुष टीम का सलाहकार नियुक्त किया गया है और वह अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों में मुख्य कोच क्रेग विलियम्स के साथ काम करेंगे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का यह टूर्नामेंट अगले साल फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. 

कर्स्टन ने क्रिकेट नामीबिया के एक बयान में कहा, 'क्रिकेट नामीबिया के साथ काम करना वास्तव में सौभाग्य की बात है. उनका नया अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम इस बात का प्रमाण है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनकी राष्ट्रीय टीमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करें.'

उन्होंने कहा, 'नामीबिया की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मैं अगले साल फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए उनकी तैयारी में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं.'

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज कर्स्टन ने 2004 में संन्यास लेने के बाद कोचिंग की शुरुआत की और 2007 में उन्हें भारत का मुख्य कोच नियुक्त किया गया. उनके कार्यकाल में भारत ने 2011 का एकदिवसीय विश्व कप जीता था.

बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच और दुनिया भर की कई टी20 फ्रैंचाइज़ी लीग की टीमों के साथ काम किया. उन्होंने 2024 में पाकिस्तान की पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया. 

