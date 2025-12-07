विराट कोहली ने रोहित शर्मा को लगाया गले से लेकिन कोच गौतम गंभीर को नहीं, तीसरे ODI के बाद हुआ कुछ ऐसा

Virat Gambhir Handshake Video: भारत ने तीसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया. भारत की जीत में यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतकीय पारी खेली तो वहीं, दूसरी ओर विराट कोहली ने 45 गेंद पर 65 रन की नाबाद पारी खेली, इसके अलावा रोहित शर्मा ने 75 रन बनाए. भारत ने इस जीत के साथ ही सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली. वहीं, मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा फैन्स कर रहे हैं. हुआ ये कि जब खिलाड़ियों ने एक दूसरे से बधाई देने का सिलसिला किया तो हैंडशेक जेस्चर के दौरान विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर का आमना-सामना हुआ. दरअसल, हैंडशेक के दौरान जब कोहली, गंभीर के सामने पहुंचे रहे तो उनसे पहले उन्होंने रोहित शर्मा को गले से लगाया. लेकिन जब गंभीर की बारी आई तो कोहली ने सिर्फ हैंडशेक से काम चलाया. यहीं नहीं, कोहली और गंभीर ने एक दूसरे को ज्यादा कुछ कहा भी नहीं. इस घटना के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर फिर से गंभीर और कोहली के टकराव को लेकर बात करने लगे हैं.

रोहित को लगाया गले से लेकिन गंभीर को नहीं

सोशल मीडिया पर कोहली औऱ गंभीर के बीच मैच के बाद जो घटना घटी है उसे लेकर फैन्स फिर से तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. बता दें कि काफी समय से रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है कि दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं, हालांकि अभी तक इस बातों को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है.

Kohli hugged everyone but not to Gambhir. pic.twitter.com/vQq0wyXaCH — Chiku 👑 (@mrsnowwhite1000) December 6, 2025

हालांकि प्रेस से बात करते हुए गंभीर ने कोहली और रोहित को क्लास खिलाड़ी करार दिया. गंभीर ने मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और ड्रेसिंग रूम में उनका अनुभव ज़रूरी है. वे लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं. उम्मीद है कि वे ऐसा ही करते रहेंगे, जो टीम के लिए ODI में ज़रूरी होने वाला है.

कोहली ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

'रन मशीन' विराट कोहली ने 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है. साउथ अफ्रीका के विरुद्ध तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 151 की औसत के साथ 302 रन बनाने वाले कोहली को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. यह अंतरराष्ट्रीय करियर में विराट कोहली का 20वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब था. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 19 बार इस खिताब को जीता। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (17) इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, जबकि जैक्स कैलिस (14) और सनथ जयसूर्या (13) इस फेहरिस्त में क्रमश: चौथे और पांचवें पायदान पर हैं.

वनडे फॉर्मेट में यह विराट कोहली का 11वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब रहा। इस फॉर्मेट में वह सनथ जयसूर्या के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. सचिन तेंदुलकर (14) यहां शीर्ष पर हैं, जबकि क्रिस गेल और शॉन पोलक ने 8-8 बार इस अवॉर्ड को जीता है.