विज्ञापन
विशेष लिंक

वैभव सूर्यवंशी ही नहीं, SMAT में इन 4 युवाओं ने भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को कर दिया था हैरान

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 4 बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, विजय जोल, आयुष म्हात्रे और शेख रशीद हैं.

Read Time: 2 mins
Share
वैभव सूर्यवंशी ही नहीं, SMAT में इन 4 युवाओं ने भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को कर दिया था हैरान
Vaibhav Suryavanshi
  • सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बिहार और महाराष्ट्र के बीच मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला गया था
  • वैभव सूर्यवंशी ने 61 गेंदों में 108 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली लेकिन टीम हार गई थी
  • वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के ग्रुप 'बी' का एक रोमांचक मुकाबला 2 दिसंबर को बिहार और महाराष्ट्र के बीच ईडन गार्डन्स में खेला गया. जहां बिहार की तरफ से पारी का आगाज करते हुए एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर चला. टीम के लिए उन्होंने 61 गेंदों में 177.04 की स्ट्राइक रेट से 108 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. हालांकि, इसके बावजूद उनकी टीम जीत न पाई और महाराष्ट्र के खिलाफ 3 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. 

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास 

पिछले मुकाबले में जरूर बिहार की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. मगर उम्दा बल्लेबाजी के बदौलत वैभव सूर्यवंशी एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहे. वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. 

वैभव से पहले यह विशेष उपलब्धि विजय जोल के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 18 साल और 118 दिन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जड़ा था. मगर पिछले मुकाबले में वैभव ने महाराष्ट्र के खिलाफ 14 साल और 250 दिन की उम्र में शतक जड़ते हुए यह विशेष उपलब्धि अपने नाम कर ली है. 

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन 4 बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे कम उम्र में शतक 

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 4 बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, विजय जोल, आयुष म्हात्रे और शेख रशीद हैं. वैभव ने 14 साल और 250 दिन, विजय जोल 18 साल और 118 दिन, आयुष म्हात्रे 18 साल और 135 दिन एवं शेख रशीद ने 19 साल और 25 दिन में शतक जड़ा है. 

यह भी पढ़ें- जेम्स एंडरसन ने एशेज के लिए बनाई ऑल टाइम परफेक्ट प्लेइंग 11, पोंटिंग को बनाया विकेट कीपर, जानें किसे कौन सी मिली जिम्मेदारी


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now