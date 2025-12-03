विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: इन बदलाव के साथ रायपुर में उतरेंगी दोनों टीमें! जानें किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, किनको मिलेगा मौका

रायपुर वनडे दोनों टीमों के लिए काफी अहम हो गया है. बात करें इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतर सकती हैं तो वो कुछ इस प्रकार है-

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA: इन बदलाव के साथ रायपुर में उतरेंगी दोनों टीमें! जानें किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, किनको मिलेगा मौका
India vs South Africa
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा
  • भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने का प्रयास करेगी
  • दक्षिण अफ्रीका की टीम नियमित कप्तान टेंबा बावुमा और स्पिनर केशव महाराज की वापसी के साथ मैदान में उतरेगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs South Africa, 2nd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (3 नवंबर 2025) रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम करे, जबकि विपक्षी टीम इस प्रयास के साथ मैदान में उतरेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी करे. यही वजह है कि क्रिकेट के पंडितों का मानना है आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है. 

रायपुर में इन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती हैं दोनों टीमें 

रायपुर में शायद ही भारतीय टीम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ करे. पिछले मुकाबले में टीम ने संयुक्त प्रयास से शानदार जीत हासिल की थी. मगर बात करें विपक्षी टीम अफ्रीका के बारे में तो उन्हें नियमित कप्तान टेंबा बावुमा और अनुभवी स्पिनर केशव महाराज की कमी खूब खली थी. पहले वनडे मुकाबले में अफ्रीकी टीम की तरफ से तीसरे स्थान पर क्विंटन डी कॉक उतरे थे. जहां वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे. 

रायपुर वनडे में उम्मीद जताई जा रही है कि डी कॉक पारी का आगाज कर सकते हैं. वहीं रयान रिकेलटन की जगह कैप्टन टेंबा बावुमा की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है. इसके अलावा पिछले मुकाबले में प्रेनेलन सुब्रायेन कुछ खास प्रभावी नजर नहीं आए थे. गेंदबाजी के दौरान वह काफी मंहगे साबित हुए थे. उनकी जगह पर प्लेइंग इलेवन में केशव महाराज की वापसी हो सकती है. 

रायपुर वनडे के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन 

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा. 

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडन मार्करम, टेंबा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर और ओटनील बार्टमैन.

यह भी पढ़ें- हार्दिक पंड्या ने लगाए इतने छक्के कि बन गया रिकॉर्ड, रोहित, विराट, धोनी के खास क्लब में हुए शामिल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now