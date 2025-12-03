IND vs SA: इन बदलाव के साथ रायपुर में उतरेंगी दोनों टीमें! जानें किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, किनको मिलेगा मौका

India vs South Africa, 2nd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (3 नवंबर 2025) रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम करे, जबकि विपक्षी टीम इस प्रयास के साथ मैदान में उतरेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी करे. यही वजह है कि क्रिकेट के पंडितों का मानना है आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है.

रायपुर में इन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती हैं दोनों टीमें

रायपुर में शायद ही भारतीय टीम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ करे. पिछले मुकाबले में टीम ने संयुक्त प्रयास से शानदार जीत हासिल की थी. मगर बात करें विपक्षी टीम अफ्रीका के बारे में तो उन्हें नियमित कप्तान टेंबा बावुमा और अनुभवी स्पिनर केशव महाराज की कमी खूब खली थी. पहले वनडे मुकाबले में अफ्रीकी टीम की तरफ से तीसरे स्थान पर क्विंटन डी कॉक उतरे थे. जहां वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे.

रायपुर वनडे में उम्मीद जताई जा रही है कि डी कॉक पारी का आगाज कर सकते हैं. वहीं रयान रिकेलटन की जगह कैप्टन टेंबा बावुमा की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है. इसके अलावा पिछले मुकाबले में प्रेनेलन सुब्रायेन कुछ खास प्रभावी नजर नहीं आए थे. गेंदबाजी के दौरान वह काफी मंहगे साबित हुए थे. उनकी जगह पर प्लेइंग इलेवन में केशव महाराज की वापसी हो सकती है.

रायपुर वनडे के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडन मार्करम, टेंबा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर और ओटनील बार्टमैन.

