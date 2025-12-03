जेम्स एंडरसन ने एशेज के लिए बनाई ऑल टाइम परफेक्ट प्लेइंग 11, पोंटिंग को बनाया विकेट कीपर, जानें किसे कौन सी मिली जिम्मेदारी

James Anderson Picks Combined All Time Ashes XI: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज 2025-26 का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच गाबा में खेला जाएगा. अहम मुकाबले का आगाज हो उससे पूर्व जेम्स एंडरसन ने एक दिलचस्प टीम बनाई है. 43 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैड के खिलाड़ियों को मिलाकर एशेज के लिए ऑल टाइम परफेक्ट प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. हालांकि, चौंकाने वाली जो बात है. वह यह है कि उन्होंने अपनी प्लेइंग इलेवन में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया. वहीं कप्तानी की जिम्मेदारी बेन स्टोक्स के कंधों पर रखी है.

जेम्स एंडरसन ने अपनी टीम नें सलामी बल्लेबाज के तौर पर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के साथ एलेस्टेयर कुक का चुनाव किया है. इसके बाद तीसरे क्रम पर उन्होंने रिकी पोंटिंग, चौथे क्रम पर जो रूट और पांचवें क्रम पर केविन पीटरसन को रखा है.

ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने अपनी टीम में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया है. ये दोनों खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इयान बॉथम और बेन स्टोक्स हैं. बॉथम और स्टोक्स दोनों ही खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी से भी मैच का रूख बदलने में माहिर हैं.

मुख्य गेंदबाज के तौर पर उन्होंने कुल 4 गेंदबाजों का चुनाव किया है. जिसमें शेन वॉर्न, बॉब विलिस, ग्लेन मैक्ग्रा और स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम शामिल है. वॉर्न दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. 4 मार्च 2022 को उनका निधन हुआ था.

एशेज के लिए एंडरसन की तरफ से चुनी गई ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन

सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, एलेस्टेयर कुक, रिकी पोंटिंग (विकेट कीपर), जो रूट, केविन पीटरसन, इयान बॉथम, बेन स्टोक्स (कप्तान), शेन वॉर्न, बॉब विलिस, ग्लेन मैक्ग्रा और स्टुअर्ट ब्रॉड.

यह भी पढ़ें- IND vs SA: इन बदलाव के साथ रायपुर में उतरेंगी दोनों टीमें! जानें किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, किनको मिलेगा मौका