विज्ञापन
विशेष लिंक

मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं पुतिन? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Vladimir Putin Security: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, इससे पहले उनकी सिक्योरिटी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. पुतिन की सुरक्षा बेहद खास होती है और वो मोबाइल फोन के इस्तेमाल से भी बचते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं पुतिन? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप
Vladimir Putin India Visit: पुतिन क्यों नहीं रखते हैं मोबाइल फोन

Vladimir Putin Security: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं. बताया गया है कि 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत में होंगे. भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को 25 साल पूरे हो रहे हैं, इसी मौके पर रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं. दोनों ही देशों के लिए पुतिन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी चर्चा है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन आखिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं. इसकी खास वजह है और इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. 

पुतिन को हर कदम पर खतरा

व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें हर कदम पर खतरा होता है. यही वजह है कि उनकी सिक्योरिटी दुनिया में सबसे मजबूत सिक्योरिटी मानी जाती है. जब भी वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो होटल से लेकर उनके खाने तक की जांच होती है. जहां वो रुकते हैं, उस पूरे इलाके को पहले उनकी सिक्योरिटी में तैनात जवान सैनिटाइज करते हैं. इसके अलावा जो खाना पुतिन को दिया जाता है, उसे पहले एक खास तरीके से टेस्ट किया जाता है. 

पाकिस्तान की जेल में डीजल से बना खाना खाते हैं इमरान खान? जानें यहां कैदियों के साथ क्या होता है

क्रेमलिन के अंदर स्मार्टफोन बैन

क्रेमलिन यानी जहां से रूस की पूरी सत्ता चलती है और पुतिन जहां मौजूद रहते हैं, वहां मोबाइल फोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. एक रूसी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पुतिन ने खुद इस बात की पुष्टि की थी. इसमें उन्होंने बताया था कि वो खुद भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. पुतिन को अगर किसी से बात करनी होती है तो उनके सामने एक आधिकारिक फोन लाइन होती है. क्रेमलिन के प्रवक्ता इसे लेकर ये भी तर्क देते हैं कि पुतिन वक्त की कमी के चलते मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि सच कुछ और है. 

क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं मोबाइल फोन?

बताया जाता है कि पुतिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे किसी डिवाइस और इंटरनेट से जुड़ी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. सुरक्षा के लिहाज से वो मोबाइल से दूरी बनाते हैं. ऐसे किसी भी डिवाइस को उनके आसपास नहीं रखा जाता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vladimir Putin Security, Vladimir Putin Mobile Phone, Vladimir Putin Mobile Phone Use, Russia President Putin, Vladimir Putin India Visit
Get App for Better Experience
Install Now