भारत के युवा स्टार, बल्लेबाजी से खौंफ खाते हैं गेंदबाज, वैभव सूर्यवंशी का 5 मैचों का रिकॉर्ड जान लीजिए

Vaibhav Suryavanshi record: भारत अंडर-19 टीम ने दो मैचों की सीरीज के पहले युवा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को पारी और 58 रन से हराकर इस दौरे पर अपना दबदबा कायम रखा.भारत की जीत में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें भविष्य का सुपरस्टार माना जा रहा है. आईपीएल 2025 में अपनी बल्लेबाजी से दुनिया के गेंदबाजों को परेशान करने वाले 14 साल के वैभव अब अंडर 19 क्रिकेट में लगातार बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं. और इस 14 साल के बल्लेबाज ने विदेशी जमीन पर भी अपना लोहा मनवा लिया है.

Photo Credit: @X(Twitter)

वैभव सूर्यवंशी का 5 मैचों का रिकॉर्ड

हाल के 5 मैचों के रिकॉर्ड को देखें तो वैभव ने 113, 16, 70, 38 और 20 रन बनाए हैं. कुल मिलकर 5 मैचों के बाद वैभव ने 25 छक्के और कुल 257 रन बनाए हैं.

वैभव का रिकॉर्ड जान लिजिए

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट मैच में वैभव ने कमाल की बल्लेबाजी की और 78 गेंद पर शतक लगाने में सफल रहे. अपने यूथ टेस्ट करियर में वैभव ने दूसरा शतक लगाया. वैभव ने 113 रनों की पारी खेली. अपनी ऐतिहासिक पारी में 14 साल के बल्लेबाज ने 8 छक्के लगाए और 9 चौके लगाए.

यूथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा

वैभव यूथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव के नाम अब यूथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुल 15 छक्के दर्ज हो गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड बार्टलेट के नाम था. बार्टलेट ने यूथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुल 13 छक्के लगाए थे.

आयुष म्हात्रे के रिकॉर्ड को तोड़ा

इसके अलावा वैभव भारतीय अंडर-19 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में आयुष म्हात्रे से आगे निकल गए हैं. अंडर-19 टेस्ट क्रिकेट में आयुष म्हात्रे ने 9 छक्के लगाए हैं. वहीं, वैभव के भारतीय अंडर-19 क्रिकेट में 15 छक्के हो गए हैं.

अंडर-19 टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का

इसके साथ-साथ वैभव भारत के लिए एक अंडर-19 टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ मैच में वैभव ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 8 छक्के लगाए थे. वैभव ने ऐसा करके पंगालिया के 6 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

यूथ टेस्ट इतिहास में 100 से कम गेंदों में दो बार शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी, ब्रेंडन मैकुलम के बाद यूथ टेस्ट इतिहास में 100 से कम गेंदों में दो बार शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक भी लगाया था. 14 साल की उम्र में वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं.

यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे तेज शतक

वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर यूथ टेस्ट में सिर्फ़ 78 गेंदों पर सबसे तेज़ शतक जड़ा. उन्होंने 86 गेंदों में 113 रनों की पारी में 9 ताक़त और 8 छक्के लगाए.

वैभव सूर्यवंशी भारत के भविष्य के सुपरस्टार हैं.

आईपीएल में शतक

आईपीएल में किसी भारतीय की ओर से बनाया गया सबसे तेज़ शतक

IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ शतक

इंग्लैंड में यूथ वनडे में शतक

ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट में शतक

गेंदबाज खौंफ खा रहे

वैभव लगातार अपने खेल से विश्व क्रिकेट को हैरान कर रहे हैं. वैभव तेज अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं जिसे देखकर गेंदबाजों में खौंफ पैदा हो रहा है. इसका ताजा उदाहरण है कि वैभव की आक्रामक बैटिंग, वैभव सूर्यवंशी ने अबकर अपने पूरे करियर में आईपीएल, अंडर-19 और घरेलू क्रिकेट को मिलाकर कुल 34 छक्के लगा चुके हैं.