दो बड़े कोबरा सापों को झोली में डालकर इलाज कराने पहुंचा शख्स, अस्पताल में अफरातफरी

Bihar News: गौतम ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब उसको सांप ने डसा है. पहले भी कई बार सांप उसको काट चुके हैं. गौतम ने बताया कि एक हफ्ते पहले ही एक जहरीले सांप ने उसको डस लिया था. तब भी उसको इलाज की जरूरत पड़ी थी. 

कोबरा लेकर इलाज के लिए पहुंचा. (फाइल फोटो)
  • बिहार के स्नेक कैचर गौतम कुमार को दो बड़े कोबरा सांपों ने काटा और वह उन्हें झोली में लेकर सदर अस्पताल पहुंचा
  • गौतम कुमार पेशे से सांप पकड़ने वाला है और वह गांवों में सांप पकड़कर जंगल में छोड़ने का काम करता है
  • डसने के बाद गौतम ने तुरंत अस्पताल जाकर इलाज कराया और बाद में दोनों सांपों को जंगल में छोड़ दिया
पटना:

बिहार के सासाराम से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. एक शख्स को दो बड़े कोबरा सांपों ने काटा तो वह उनको अपनी झोली में डालकर इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंच गया. ये नजारा देखते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया. दहशत की वजह से सभी कर्मचारी इधर-उधर भागने लगे. कोबरा सापों ने जिस शख्स को काटा उसका नाम गौतम कुमार बताया जा रहा है. वह राजपुर का रहने वाला है.

सांप ने कलाई पर डसा, अस्पताल लेकर पहुंचा

जानकारी के मुताबिक, गौतम दोनों सांपों को पकड़ रहा था, तभी सांप ने उनकी कलाई पर तीन जगह डर लिया. इसके बाद वह इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल पहुंच गया. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वह अकेले अस्पताल नहीं गया बल्कि उन दोनों सापों को अपनी झोली में डालकर ले गया.  जानकारी के मुताबिक गौतम कुमार पेशे से सांप पकड़ने वाला यानी कि स्नेक कैचर है. वह गांव और उसके आसपास से सांप पकड़ने का काम करता है. उसको जब भी कहीं भी सांप होने की सूचना मिलती है वह तुरंत वहां पहुंच जाता है. सांपों को पकड़कर वह जंगल में छोड़ देता है. 

डसने पर कितना जहर छोड़ता है सांप?

बता दें कि जब भी कोई जहरीला सांप किसी को काटता है तो काफी जहर उसके शरीर में छोड़ देता है. जहर जितना ज्यादा तेज होता है उसका असर भी उतना घातक होता है. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सांप एक चप्पल को इंसानी चमड़ी समझकर डस रहा है और उसके मुंह से कितना ज्यादा जहर निकलकर वहां गिर रहा है. जब किसी इंसान को वह डसता है तो ऐसे ही जहर उसके शरीर में छोड़ देता है.

सांपों को अस्पताल लेकर पहुंचा

गौतम ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब उसको सांप ने डसा है. पहले भी कई बार सांप उसको काट चुके हैं. गौतम ने बताया कि एक हफ्ते पहले ही एक जहरीले सांप ने उसको डस लिया था. तब भी उसको इलाज की जरूरत पड़ी थी. इस बार भी जैसे ही गौतम को सांप ने डसा वह तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गया. उसने ये नहीं सोचा कि सांप को पहले जंगल में छोड़ना है. वह सबसे पहले इलाज कराने पहुंचा इसीलिए सांपों को भी अपने साथ झोली में ले गया. हालांकि इलाज के बाद उसने दोनों सापों को जंगल में छोड़ दिया.

