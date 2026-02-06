'SUN को नहीं रोक सकते', विश्व क्रिकेट हुआ वैभव सूर्यवंशी का दीवाना, तूफानी शतक पर सहवाग-इरफान पठान-माइकल वॉन का रिएक्शन वायरल

Vaibhav Suryavanshi Century; IND vs ENG Under WC Final: शुक्रवार को क्रिकेट की दुनिया ने एक यादगार पल देखा, जब 14 साल के भारतीय बैटिंग टैलेंट वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया. सूर्यवंशी की सिर्फ 80 गेंदों में 175 रनों की शानदार पारी ने दुनिया भर के मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों से खूब तारीफ बटोरी, कई लोगों ने भारतीय ओपनर को विश्व क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बताया.

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि सूर्यवंशी सूर्यवंश से पैदा हुए हैं और इंग्लैंड की कोशिशें बेकार गईं, क्योंकि कोई भी सूरज को उगने से नहीं रोक सकता. “वैभव सूर्यवंशी 80 गेंदों में 175 रन, 15 चौके + 15 छक्के, बराबर चौके, बराबर छक्के, बराबर तबाही. सूर्यवंशी = सूर्यवंश से पैदा हुए. आज उन्होंने उसी तरह बल्लेबाजी की!

“The… pic.twitter.com/4fABfGbcb1 — Virrender Sehwag (@virendersehwag) February 6, 2026

तेज. चमकदार. अजेय. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सब कुछ आजमाया. लेकिन आप सूरज को नहीं रोक सकते. भारतीय क्रिकेट पर सूरज उग गया है! यह सिर्फ भविष्य का एक संकेत है,” उन्होंने X पर लिखा.

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान और इरफान पठान ने सबसे बड़े मंच पर सूर्यवंशी के निडर रवैये की तारीफ की.

"14 साल का. कोई डर नहीं. कोई दबाव नहीं. सिर्फ शुद्ध प्रतिभा. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ एक पारी नहीं खेली, उन्होंने भारतीय क्रिकेट के भविष्य की घोषणा की. #U19WorldCup2026,” यूसुफ पठान ने X पर लिखा.

14 years old. No fear. No pressure. Just pure talent. Vaibhav Sooryavanshi didn't just play an innings he announced the future of Indian cricket. #U19WorldCup2026 — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) February 6, 2026

“वर्ल्ड कप फाइनल में 199 रनों की बड़ी पारी. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, वह तब प्रदर्शन करते हैं जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. बड़े मैच का खिलाड़ी!” इरफान पठान ने X पर लिखा.

Vaibhav Suryavanshi isn't just consistent,he delivers when it matters most. Big-match player! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 6, 2026

सूर्यवंशी ने 2012 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्मुक्त चंद के 111* रनों के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़कर वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कारनामा किया. उन्मुक्त ने सूर्यकुमार की फोटो शेयर करते हुए X पर "अलग ही नस्ल" लिखकर इस पारी पर रिएक्ट किया.

आइसलैंड के क्रिकेट हैंडल ने फाइनल में सूर्यकुमार द्वारा इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुलाई करने के बाद उन पर मज़ाकिया अंदाज़ में तंज कसा.

उन्होंने X पर लिखा, "कोई वैभव सूर्यवंशी को अभी गिरफ्तार करो. इंग्लिश गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर यह हिंसा X-रेटेड है!"

We did have a feeling in our lava this morning that Vaibhav Sooryavanshi had something special in store and he has delivered. What an incredible barnstorming century off only 55 balls! The U19 World Cup final is currently ablaze with bombastic batting. Pure fire and theatre. https://t.co/gA6WxozgET — Iceland Cricket (@icelandcricket) February 6, 2026

इस युवा भारतीय स्टार की पारी की तारीफ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी की, जिन्होंने X पर लिखा, "वैभव सूर्यवंशी... यह सच में बहुत, बहुत खास है. #iccu19worldcup"

Vaibhav Suryavanshi … this really is very very special .. #iccu19worldcup — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 6, 2026

भारतीय पूर्व ओपनर शिखर धवन ने X पर लिखा, "वैभव सूर्यवंशी की क्या शानदार पारी थी. वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रनों की ज़बरदस्त पारी सच में असाधारण है, पूरे दिन शुद्ध इरादे, पावर और टाइमिंग के साथ."

What an innings from Vaibhav Sooryavanshi 👏



A dominant knock of 175 off 80 in a World Cup final is truly extraordinary with pure intent, power and timing all day 🇮🇳🔥 pic.twitter.com/JhbOeDRA2z — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 6, 2026

इस बीच, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक और बिजनेसमैन संजीव गोयनका ने X पर वैभव की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "सूर्या, नमस्कार!"

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने वैभव को अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए तारीफ करते हुए X पर लिखा, "एक बिहारी सब पे भारी! बहुत बढ़िया, वैभू." सूर्यवंशी के शतक और आयुष म्हात्रे की फिफ्टी की मदद से भारत ने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट पर 411 रनों का विशाल स्कोर बनाया.