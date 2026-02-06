India U19 vs England U19 LIVE Score, Final, ICC Under 19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऐसा दूसरी बार होगा, जब खिताबी मैच में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। इससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप-2022 में दोनों टीमें आमने-सामने रही थीं. इस विश्व कप दोनों ही टीमें अजेय रही हैं. भारतीय टीम अपना 10वां फाइनल खेलने जा रही है, जबकि इंग्लैंड छठी बार फाइनल खेलेगा.इंग्लैंड को अपने दूसरे खिताब की तलाश है. इस टीम ने साल 1998 में इकलौती बार ट्रॉफी अपने नाम की थी, जबकि भारत ने 5 बार खिताब जीता है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ 311 रन का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. वहीं, इंग्लैंड की टीम गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से मात देकर फाइनल में पहुंची है. (LIVE SCORECARD)

भारत की अंडर-19 टीम: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद एनान, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह

इंग्लैंड की अंडर-19 टीम: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूरस, बेन मेयस, थॉमस रीव (विकेटकीपर/कप्तान), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, इसाक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, विल बेनिसन, अली फारूक

