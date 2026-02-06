विज्ञापन
10 minutes ago

India U19 vs England U19 LIVE Score, Final, ICC Under 19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऐसा दूसरी बार होगा, जब खिताबी मैच में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। इससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप-2022 में दोनों टीमें आमने-सामने रही थीं. इस विश्व कप दोनों ही टीमें अजेय रही हैं. भारतीय टीम अपना 10वां फाइनल खेलने जा रही है, जबकि इंग्लैंड छठी बार फाइनल खेलेगा.इंग्लैंड को अपने दूसरे खिताब की तलाश है. इस टीम ने साल 1998 में इकलौती बार ट्रॉफी अपने नाम की थी, जबकि भारत ने 5 बार खिताब जीता है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ 311 रन का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. वहीं, इंग्लैंड की टीम गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से मात देकर फाइनल में पहुंची है. (LIVE SCORECARD)

भारत की अंडर-19 टीम: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद एनान, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह

इंग्लैंड की अंडर-19 टीम: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूरस, बेन मेयस, थॉमस रीव (विकेटकीपर/कप्तान), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, इसाक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, विल बेनिसन, अली फारूक

India U19 vs England U19 Live Updates, U19 World Cup 2026, Final -

Feb 06, 2026 11:12 (IST)
India vs England LIVE Updates: ऋषभ पंत ने दी शुभकामनाएं

अंडर 19 टीम के लिए ऋषभ पंत का खास मैसेज

Feb 06, 2026 11:09 (IST)
India vs England LIVE: दोनों टीमें इस प्रकार है

दोनों टीमें इस प्रकार है

Feb 06, 2026 11:08 (IST)
India vs England LIVE Updates: वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर

इंग्लैंड के खिलाफ वैभव ने 5 वनेड और 2 टेस्ट मैच खेले हैं और कुल मिलाकर 445 रन ठोके हैं. इस दौरान वैभव ने 32 छक्के इंग्लिश गेंदबाजों के खिलाफ बरसाए हैं. वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ 355 रन वनडे में जमाए हैं तो, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. इंग्लैंड के खिलाफ वैभव ने 29 छक्के लगाने का कमाल किया है. उम्मीद यही है कि एक बार फिर 14 साल का यह बल्लेबाजॉ इंग्लैंड के लिए खतरा साबित होंगे.

Feb 06, 2026 11:07 (IST)
India vs England LIVE:भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल

नस्मकार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है. अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत और इंग्लैंड की टीम आमने-सामने है.  टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ 311 रन का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. वहीं, इंग्लैंड की टीम गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से मात देकर फाइनल में पहुंची है.

