10 minutes ago

Gold And Silver Price Today Live Updates: सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. 29 जनवरी को चांदी ने 4.20 लाख/किलो और सोने ने 1.93 लाख/10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था, जिसके बाद से दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली. बजट के बाद भारत-अमेरिका में ट्रेड डील पर बनी सहमति के बीच एक बार फिर सोने-चांदी के दाम बढ़ने शुरू हुए थे. वहीं 5 फरवरी को एक बार फिर गिरावट देखने को मिली. अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 1,326 रुपये की गिरावट के साथ 1.51 लाख/10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा था, जबकि करीब 26 हजार रुपये की गिरावट के साथ मार्च डिलीवरी वाली चांदी 2.42 लाख रुपये/किलो के भाव पर ट्रेड कर रही थी. आज एक बार फिर सबकी नजरें गोल्‍ड-सिल्‍वर की कीमतों पर बनी हुई हैं.

सोने-चांदी की बढ़ती-घटती कीमतों पर न केवल निवेशकों की नजर है, बल्कि शादी-ब्‍याह के सीजन के बीच आम खरीदार भी उहापोह में हैं. सोने-चांदी के दाम घटने-बढ़ने से लेकर, MCX से लेकर राष्‍ट्रीय-अंतरराष्‍ट्रीय बाजारों तक इसकी कीमतों पर लाइव अपडेट और साथ ही उतार-चढ़ाव के कारणों और आगे की चाल पर एक्‍सपर्ट्स के कमेंट आपको यहां इस लाइव ब्‍लॉग में मिलेंगे. बने रहिए हमारे साथ, दिनभर. 

Feb 06, 2026 06:52 (IST)
Gold-Silver Good News: सोना-चांदी खरीदारों के लिए राहत वाली खबर!

Gold Silver Buying: गुरुवार को कीमती धातुओं के दामों में भारी गिरावट आई. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोना 4,123 रुपये सस्ता होकर 1,52,502 रुपये प्रति 10 ग्राम (पहले 1,56,625) रह गया. 22 कैरेट 1,39,692 रुपये (पहले 1,44,873), 18 कैरेट 1,14,377 रुपये (पहले 1,18,619) प्रति 10 ग्राम. चांदी 28,123 रुपये गिरकर 2,54,339 रुपये प्रति किलो (पहले 2,82,462) बोली गई. MCX पर भी चांदी 10% लुढ़की. बहुत से लोग इसे खरीदारी के सुनहरे मौके के तौर पर भी देख रहे हैं. हालांकि सोने-चांदी में इन्‍वेस्‍टमेंट के लिए निवेश सलाहकार से समझने की सलाह दी जाती है. 

Feb 06, 2026 06:32 (IST)
Gold Silver International Rates: हाजिर और वायदा बाजार में सोना-चांदी कमजोर रहे

Gold-SIlver Prices Live: MCX पर सोने के 2 अप्रैल 2026 कॉन्ट्रैक्ट में 1.13% गिरावट के साथ 1,51,318 रुपये, जबकि चांदी के 5 मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 8.53% लुढ़ककर 2,45,925 रुपये की कीमत रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1.28% गिरकर 4,887 डॉलर/औंस और चांदी 7.42% टूटकर 78 डॉलर/औंस बोली गई. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतीन त्रिवेदी के अनुसार, कॉमेक्स पर सोना 100 डॉलर और MCX पर 1,000 रुपये फिसला. निवेशक अब अमेरिकी बेरोजगारी डेटा पर नजर रखेंगे.  

Feb 06, 2026 06:13 (IST)
Gold silver price live: चांदी में गिरावट जारी, सोने का हाल भी जानिए

Gold silver price today live: चांदी में भारी गिरावट का सिलसिला रुका नहीं है. MCX पर गुरुवार को चांदी धड़ाम से 10 फीसदी लुढ़क गई. बुधवार को 1 किलो चांदी 2,68,850 रुपये पर बंद हुई थी, लेकिन गुरुवार को यह 2,43,600 रुपये तक गिर गई. यानी एक दिन में 25,250 रुपये की गिरावट. वहीं दूसरी ओर सोना शुरुआत में तो डगमगाया, लेकिन फिर संभल गया. बुधवार को 1,53,046 रुपये पर बंद सोने में गुरुवार को महज 0.60 फीसदी की कमी रही. अंत में यह 918 रुपये नीचे 1,52,128 रुपये के भाव पर सेटल हुआ. 

