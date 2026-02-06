विज्ञापन
विशेष लिंक

वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन की पारी में रचा इतिहास, U19 वर्ल्ड कप में बना दिया WORLD RECORD

Vaibhav Suryavanshi record: वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन की पारी में रचा इतिहास, U19 वर्ल्ड कप में बना दिया WORLD RECORD
Vaibhav Suryavanshi record in U19 World cup
  • वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर नया इतिहास रचा है
  • उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में दूसरा सबसे तेज शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया है
  • वैभव ने एक सीजन में 23 छक्के लगाकर अंडर-19 वर्ल्ड कप का सर्वाधिक छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बन गए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Vaibhav Suryavanshi : अ्ंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद पर 175  रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया है.वैभव का अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगाया गया यह दूसरा सबसे तेज शतक है. वहीं, अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में लगाया गया यह सबसे तेज शतक है. इसके-साथ वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर वैभव ने डेवाल्ड ब्रेविस के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. डेवाल्ड ब्रेविस ने साल 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे.  इसके अलावा वैभव अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में बाबर आजम से आगे निकल गए हैं. बाबर ने 1271 रन अंडर 19 वनडे क्रिकेट में बनाए थे. 

अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के

  • वैभव सूर्यवंशी- 30* (2026)
  • डेवाल्ड ब्रेविस- 18 (2022)
  • फिन एलेन- 18 (2018)

अंडर 19 वर्ल्ड कप में दूसरा सबसे तेज शतक 

इसके अलावा वैभव ने गेंद पर शतक जमाया जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक है. इस मामले में पहले नंबर पर विल मलाजुक हैं जिनके नाम 51 गेंद पर शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. बता दें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सबसे तेज शतक राज बावा के नाम है. राज बावा ने 69 गेंद पर शतक जमाया था. 

यूथ वनडे में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी का यूथ वनडे में 100 छक्के भी पूरे हो गए हैं. अंडर 19 वनडे क्रिकेट के इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी वैभव बन गए हैं. दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के जवाबद अबरार हैं जिनके नाम अंडर 19 वनडे में 55 छक्के दर्ज है. 

175 रन पर आउट हुए वैभव

फाइनल में वैभव ने 175 रन की पारी खेली, अपना पारी में वैभव ने 15 चौके औऱ 15 छक्के लगाए. वैभव की ओर से बनाया गया 175 रन अंडर-19 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय की ओर से बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Sooryavanshi, ICC U19 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now