Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 में ऐसा कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज

Vaibhav Suryavanshi World Record Century vs UAE: वैभव ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 318 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में तूफानी शतक जड़ इतिहास रच दिया.

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 में ऐसा कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज
Vaibhav Suryavanshi Record Century IND A vs UAE
  • 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में 32 गेंदों से कम में दो शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है
  • उन्होंने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में यूएई के खिलाफ 32 गेंदों में 10 चौकों और 9 छक्कों के साथ शतक जड़ा
  • वैभव ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी 35 गेंदों में तेज शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी क्षमता साबित की
Vaibhav Suryavanshi World Record Century vs UAE Asia Cup Rising Stars: भारतीय क्रिकेट में एक नई सनसनी ने जन्म ले लिया है. सिर्फ 14 साल के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में ऐसा कारनामा किया है, जो आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सका था. वैभव अब दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने 35 गेंदों से कम में दो टी20 शतक लगाकर इतिहास रच दिया है.  वैभव सूर्यवंशी ने दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 318 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया और इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और नौ छक्के आये. वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंदों में कुल 144 रन बनाये और इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 343 की रही जिसमे 11 चौके और 16 छक्के लगाए   इससे पहले सूर्यवंशी ने 17 गेंदों में तूफानी अर्धशतक पूरा किया था. 

वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में खेली है दो दमदार पारियां

 35 गेंदों में शतक — बनाम गुजरात टाइटंस (GT) IPL
 32 गेंदों में शतक — बनाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

दोनों पारियों में उनकी तूफानी बल्लेबाज़ी ने विरोधी टीमों के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया. उनकी शॉट चयन, ताकतवर हिटिंग और मैदान के हर कोने में गेंद भेजने की क्षमता ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है.

इतिहास में नाम दर्ज

अब तक टी20 क्रिकेट के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने तेज शतक लगाए हैं, लेकिन 35 गेंदों से कम में दो शतक लगाने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था. वैभव ने यह अद्भुत उपलब्धि हासिल करके खुद को भविष्य का सुपरस्टार घोषित कर दिया है.

India, India A, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket
