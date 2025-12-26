'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति के हाथों मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

Vaibhav Suryavanshi : 14 साल के 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया. वैभव को राष्ट्रपति के हाथों यह अवार्ड मिला है. इसके बाद अब वैभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. हाल ही में वैभव ने अपने खेल से दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटरों को हैरान किया है. आईपीएल में वैभव ने केवल 35 गेंदों में शतक लगाने का कमाल किया था. वहीं, विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के इस बल्लेबाज ने केवल 36 गेंद पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया था. वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में 84 गेंदों में 190 रन की पारी खेली थी. वैभव लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज हैं.

BCCI ने दी बधाई

"हमारे विस्फोटक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बहुत-बहुत बधाई".

Congratulations to our explosive young batter, Vaibhav Sooryavanshi, on being conferred the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar by the Honourable President of India, Smt. Droupadi Murmuji.@rashtrapatibhvn pic.twitter.com/icMEcKK9Zu — BCCI (@BCCI) December 26, 2025

Vaibhav Suryavanshi — rewriting the script at just 14

Already touching greatness, and now honoured with the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 🏅

A prodigy rising way ahead of his time 💗 pic.twitter.com/tHA51l907x — . (@kadaipaneer_) December 26, 2025

अब विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे सर्यवंशी ?

सेरेमनी के बाद, उम्मीद है कि यह लेफ्ट-हैंडर खिलाड़ी इंडिया U19 टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ जुड़ेगा और ज़िम्बाब्वे जाएगा, क्योंकि टीम आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, जो 15 जनवरी से शुरू होगा. हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ज़बरदस्त बैटिंग से धमाका कर दिया था. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सेंचुरी लगाकर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया. अब वह लिस्ट A और T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं.

इससे पहले, सूर्यवंशी को U19 एशिया कप में एक्शन में देखा गया था. यूएई के खिलाफ पहले मैच में 171 रन बनाने के बाद, यह बाएं हाथ का बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, और उसका खराब प्रदर्शन ही भारत के खिताब न जीत पाने का मुख्य कारण था, क्योंकि फाइनल में भारत पाकिस्तान से हार गया था.