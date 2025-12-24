वैभव सूर्यवंशी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये है उनके स्कूल का नाम

Vaibhav Suryavanshi School: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी लगातार नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं. अब वैभव ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक मैच में गर्दा उड़ा दिया. उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर शतक लगाया और महज 84 गेंदों में 190 रन बना दिए. अब ये कारनामा करने के बाद वैभव सूर्यवंशी की हर तरफ चर्चा हो रही है. लोग 14 साल के इस क्रिकेटर के बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं. इसीलिए आज हम आपको वैभव की एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और उनके स्कूल का नाम क्या है.

कौन सी क्लास में हैं वैभव?

वैभव सूर्यवंशी पिछले साल 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, यानी अब वो 10वीं की परीक्षा देंगे. वैभव को लेकर इस साल की शुरुआत में एक फर्जी खबर भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया कि वो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल हो चुके हैं. हालांकि उनकी ये मार्कशीट फर्जी थी और तब बताया गया था कि वैभव ने 9वीं की परीक्षा दी थी.

क्या है स्कूल का नाम?

वैभव सूर्यवंशी बिहार के ताजपुर प्रखंड के डॉ. मुक्तेश्वर सिन्हा मॉडेस्टी स्कूल में पढ़ते हैं. अपने क्रिकेट के बिजी शेड्यूल के चलते वो स्कूल ज्यादा नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें इसकी छूट मिली हुई है. वैभव स्पोर्ट्स में स्कूल और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं. अपने इसी स्कूल से वैभव इस साल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे.

कम उम्र में बड़े काम

वैभव सूर्यवंशी का नाम दुनिया के उन खिलाड़ियों में शुमार हो चुका है, जिन्होंने बेहद कम उम्र में बड़े कारनामे कर दिखाए हैं. वैभव ने विजय हजारे ट्रॉफी में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए. उनसे पहले अनमोलप्रीत सिंह ने 2024 में 35 गेंदों में शतक लगाया था. वैभव सूर्यवंशी ने इससे पहले आईपीएल में 35 गेंदों पर शतक लगाया था. यानी ऐसा कारनामा वो पहले भी कर चुके हैं. वैभव राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में खेलते हैं और अपने पहले ही मैच में उन्होंने बता दिया था कि वो कितने आक्रामक बल्लेबाज हैं.

