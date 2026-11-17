चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी अब IPL में बतौर खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम का मेंटॉर नियुक्त किया है. धोनी के इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी बीच भारत के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने अंदाज में 'थाला' को ट्रिब्यूट दिया है.

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर धोनी के साथ एक खास तस्वीर शेयर की है. तस्वीर में वैभव राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में दिखाई दे रहे हैं, जबकि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में नजर आ रहे हैं. दोनों मैदान पर हाथ मिलाते दिख रहे हैं. स्टोरी में वैभव ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया, जिसे फैंस धोनी के प्रति सम्मान के रूप में देख रहे हैं.

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने धोनी को IPL का सबसे महान कप्तान बताया. कार्तिक ने कहा कि विरोधी टीमें अक्सर धोनी के लिए खास गेंदबाजी योजनाएं बनाती थीं, लेकिन मैदान पर उन्हें लागू करना बेहद मुश्किल होता था. उनके मुताबिक, धोनी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बल्कि टीम को एकजुट रखना और विजेता टीम तैयार करना थी. कार्तिक ने उन्हें IPL इतिहास का सबसे महान कप्तान करार दिया.

वहीं भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'क्या शानदार सफर रहा है, धोनी भाई। आपकी कप्तानी, आपका शांत स्वभाव और खेल पर आपका प्रभाव कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. खिलाड़ी भले ही एक कदम पीछे हट गया हो, लेकिन क्रिकेट पर आपका प्रभाव हमेशा बना रहेगा. CSK में आपकी नई भूमिका के लिए ढेरों शुभकामनाएं.'

धोनी के सामने झुका क्रिकेट जगत

एमएस धोनी ने IPL में 278 मैच खेलते हुए 5439 रन बनाए. उनके नाम 24 अर्धशतक दर्ज हैं. विकेटकीपर के रूप में उन्होंने 205 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें 158 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल हैं. कप्तान के तौर पर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में कुल पांच IPL खिताब दिलाए.

धोनी की कप्तानी में CSK 10 बार IPL फाइनल में पहुंची. यही वजह है कि खिलाड़ी के रूप में उनकी विदाई के बाद मौजूदा और युवा क्रिकेटरों की ओर से लगातार सम्मान और श्रद्धांजलि वाली पोस्ट सामने आ रही हैं.

अब मेंटॉर की भूमिका में दिखेंगे माही

45 वर्षीय धोनी ने IPL में खिलाड़ी के रूप में अपने सफर को विराम दिया है, लेकिन उनका CSK से नाता खत्म नहीं हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें टीम का मेंटॉर बनाया है। ऐसे में आने वाले सीजन में वह डगआउट से युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते नजर आएंगे.