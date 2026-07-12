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इंग्लैंड को धूल चटाने के लिए तैयार थे सूर्यवंशी, सुनील गावस्कर ने बताई पर्दे के पीछे की कहानी

इंग्लैंड के खिलाफ टी20I सीरीज के आखिरी मैच में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया. इस पर सुनील गावस्कर ने कहा कि, 'मुझे सैमसन के आने से कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वैभव को उन्हें (टीम इंडिया) इस गेम में एक और मौका देना चाहिए था ताकि पता चल सके कि उन्होंने सीखा है या नहीं.

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इंग्लैंड को धूल चटाने के लिए तैयार थे सूर्यवंशी, सुनील गावस्कर ने बताई पर्दे के पीछे की कहानी
वैभव सूर्यवंशी
X (formerly Twitter)

मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंडिया को साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के हाथों के 4-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम ने सीरीज के आखिरी मैच में 56 रन से हारकर आईसीसी मेन्स T20I रैंकिंग में अपनी टॉप जगह गंवा दी. सीरीज के लास्ट मैच में वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को खिलाने का फैसला भी टीम को शर्मनाक रिकॉर्ड से नहीं बचा सका. शनिवार को प्लेइंग-इलेनव से ड्रॉप होने के बाद वैभव को काफी निराश देखा गया. 15 साल के इस युवा के दर्द को टीम इंडिया के दिग्गज सुनील गावस्कर और अंबाती रायडू ने समझने की कोशिश की और बताया कि आखिर पर्दे के पीछे क्या हुआ होगा.

अंबाती रायडू ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी रिएक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें पिछली रात नहीं बताया गया था कि वह नहीं खेल रहे हैं. सैमसन को खिलाने का फैसला शायद आज लिया गया हो. बातचीत जरूरी है. मैनेजमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह सारी नेगेटिविटी को सोख ले, सारा प्रेशर झेल ले, और उनके जैसे युवाओं को पॉजिटिविटी के बबल में रखे. ऐसा करना ठीक नहीं है.

"वैभव को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा"

उन्होंने कहा कि, "मुझे बस लगता है कि उन्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20-25 साल तक इंडियन क्रिकेट की सेवा करेंगे. आप इतने शानदार खिलाड़ी को नहीं खो सकते. आपको उनका थोड़ा और ध्यान रखने की जरूरत है. इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें T20I के लिए, इंडिया ने अनुभवी संजू सैमसन को चुना. मैच से पहले, ऐसी अटकलें थीं कि इंडिया सैमसन और सूर्यवंशी दोनों को खिलाएगा और ईशान किशन को बाहर कर देगा. इसके बजाय, युवा सूर्यवंशी को बाहर कर दिया गया.

वैभव सूर्यवंशी के सपोर्ट में उतरे सुनील गावस्कर 

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर सूर्यवंशी को बाहर करने के फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं थे. मैच से पहले, उन्होंने अनुमान लगाया था कि सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, और सूर्यवंशी नंबर 3 पर आएंगे.

सोनी स्पोर्ट्स पर सुनील गावस्कर ने कहा, "मुझे सैमसन के आने से कोई दिक्कत नहीं है. हमने (अनुमान लगाया था) सूर्यवंशी नंबर 3 पर आएंगे. आपने देखा कि वह कैसे चलते हैं. वह निराश हैं. हमें उन्हें इस गेम में एक और मौका देना चाहिए था ताकि पता चल सके कि उन्होंने सीखा है या नहीं. दो बार वह हुक शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं. मुझे उम्मीद है कि वह अब इसे सिर्फ एक चुनौती के तौर पर देखेंगे. टीम में न होना बहुत निराशाजनक है."

धमाका करने के लिए तैयार थे सूर्यवंशी

उन्होंने कहा कि, "वह धमाका करने के लिए तैयार था. तीनों इनिंग्स में, उसने बल्ले के बीच से दो छक्के मारे हैं. कोई किनारा या ऐसा कुछ नहीं लगा. उसमें पोटेंशियल है. अगर यह मैच 2-2 से बराबर करने के लिए जीतना जरूरी होता, तो मैं एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को मौका देना समझता. मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मैच है जहां आप उसे एक और मौका दे सकते थे. मुझे लगता है कि हम वह चूक गए. मैं बस उम्मीद करता हूं कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे, कोई सीनियर प्लेयर, और कहे, 'देखो, यह अंत नहीं है.' मुझे लगता है कि 15 साल के लड़के के लिए तीन मैचों के बाद ड्रॉप होना थोड़ा मुश्किल है."

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