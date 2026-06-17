विज्ञापन
विशेष लिंक

वैभव सूर्यवंशी को मिला जीवनदान, लौट गए थे पवेलियन, फिर अंपायर ने बुलाया, पढ़ें विवाद की पूरी कहानी

इंडिया 'ए' और अफगानिस्तान 'ए' के बीच चल रहे इस करो या मरो वाले मुकाबले में उस समय मैदान पर भारी ड्रामा और बवाल देखने को मिला, जब अंपायर्स ने युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बेहद करीबी फैसला सुनाया.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
वैभव सूर्यवंशी को मिला जीवनदान, लौट गए थे पवेलियन, फिर अंपायर ने बुलाया, पढ़ें विवाद की पूरी कहानी
वैभव सूर्यवंशी को मिला जीवनदान

इंडिया 'ए' और अफगानिस्तान 'ए' (India A vs Afghanistan A) के बीच चल रहे इस करो या मरो वाले मुकाबले में उस समय मैदान पर भारी ड्रामा और बवाल देखने को मिला, जब अंपायर्स ने युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को लेकर एक बेहद करीबी फैसला सुनाया. दरअसल, अफगान गेंदबाज की गेंद पर पॉइंट फील्डर फरीदून ने बायीं तरफ लपकते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज कैच लपका. अफगानिस्तान की पूरी टीम जीत के जश्न में डूब गई और ऐसा लगा कि सूर्यवंशी की पारी का अंत हो गया है. मैदानी अंपायर्स ने इस करीबी कैच को पुख्ता करने के लिए तीसरे अंपायर (थर्ड अंपायर) का रुख किया. थर्ड अंपायर ने जब अलग-अलग कैमरों के एंगल से रीप्ले को बार-बार फ्रेम-बाय-फ्रेम चेक किया, तो स्क्रीन पर दिखा कि कैच लेते समय गेंद का कुछ हिस्सा जमीन को छू रहा था. काफी देर तक जांच करने के बाद थर्ड अंपायर ने वैभव सूर्यवंशी को 'नॉटआउट' करार दिया. इस फैसले को देखते ही अफगानिस्तान के खिलाड़ी और मैदान पर मौजूद फैंस हैरान रह गए और कुछ देर के लिए माहौल गरमा गया. इस तरह मैदान पर मचे भारी बवाल के बीच वैभव सूर्यवंशी को एक बड़ा जीवनदान मिला.

पवेलियन लौट गए थे वैभव 

फरीदून के शानदार कैच पकड़ने के बाद वैभव भी पवेलियन की तरफ बढ़ चले थे. उन्हें भी लग रहा था कि वह आउट हो चुके हैं. मगर जब थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा तो सबकी जान में जान आई. वहां गेंद जमीन को छूती हुई नजर आई. जिसके बाद मैदानी अंपायरों को एक बार फिर से वैभव को मैदान में बुलाना पड़ा. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि वह इस मिले मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और टीम की जीत में अहम योगदान देंगे. 

जारी टूर्नामेंट में फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं वैभव

श्रीलंका दौरे पर वैभव सूर्यवंशी कुछ खास लय में नजर नहीं आ रहे हैं. अफगानिस्तान 'ए' के खिलाफ खेली गई उनकी 44 रनों की पारी को छोड़ दें तो अन्य मुकाबलों में उनका बल्ला खामोश ही रहा है. खबर लिखे जाने तक पिछले चार मुकाबलों में वह केवल 117 रन ही बना पाए हैं, जो उनकी मौजूदा छवि के हिसाब से सही नहीं कहा जा सकता है. 

आज के मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन 

भारत 'ए': प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज और यश ठाकुर.

अफगानिस्तान 'ए': इमरान मीर (कप्तान), हसन ईसाखिल, खालिद तानीवाल, बहिर शाह, फरमानुल्लाह सफी, शम्स उर रहमान, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), जहीर खान, अब्दुल्ला अहमदजई, फैसल खान अहमदजई और फरीदून दाऊदजई.

यह भी पढ़ें- आखिर तक वैभव पर स्लेजिंग करते रहे श्रीलंकाई विशन हलम्बागे, ताजा वीडियो हुआ वायरल


 

लेखक के बारे में
img
राकेश कुमार सिंह
सीनियर सब एडिटर
करीब 7 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूं. अप्रैल 2024 से NDTV इंडिया में दूसरी पारी का आगाज करते हुए सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. NDTV इंडिया... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com