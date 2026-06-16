आखिर तक वैभव पर स्लेजिंग करते रहे श्रीलंकाई विशन हलम्बागे, ताजा वीडियो हुआ वायरल

श्रीलंका में खेली जा रही तीन देशों की A टीमों की भागीदारी वाली ट्राई सीरीज में मंगलवार को वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) और श्रीलंका 'A' के बीच लगभग हो गई हाथापाई की चर्चा एक स्तर और ऊपर चली गई है. रिपोर्ट के अनुसार वैभव पर विछले ही मैच से ही शब्दबाण दागने या स्लेचिंग करने वाले विशेन हलम्बागे के खिलाफ श्रीलंका बोर्ड ने कार्रवाई की है. हालांकि क्या कार्रवाई की है, यह साफ नहीं हो पाया है. वहीं, इसी बीच सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है. और इसमें साफ देखा जा सकता है कि पहले ही मैच से वैभव को निशाना बनाने वाले हल्मबागे वैभव के पवेलियन जाते हुए भी वैभव पर फब्तियां कसना नहीं नहीं छोड़ा.

आखिर तक 'प्यास' खत्म नहीं हुई हलम्बागे की

मैच खत्म होने के समय तस्वीरें आई थीं कि मामला खत्म होने के बाद भारत A के खिलाड़ी हाथ मिलाने की रस्म में व्यस्त हो गए. इसी के साथ ही मामला खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं ही था. पहले ही मैच (श्रीलंका A) से वैभव को निशाना बनाने वाले हल्मबागे की प्यास यहां तक भी खत्म नहीं ही हुई! और हाथ मिलान की रस्म शुरू होने के समय वैभव खासे आगे निकल गए, तब भी पीछे से उन पर फब्तियां कसना श्रीलंका ए के खिलाड़ी ने जारी रखा. इसके बाद वैभव फिर से जवाब देने के लिए रुक गए. लेकिन फिर किसी भारतीय खिलाड़ी ने वैभव का हाथ पकड़कर उन्हें आगे भेजा.

क्या असर दिखेगी वैभव की बैटिंग पर?

अब जब टीम इंडिया बुधवार को डांबुला में अफगानिस्तान A के खिलाफ करो या मरो का मैच खेलने जा रही है, तो सवाल यह है कि क्या इस विवाद की छाया टीम इंडिया A और खासकर वैभव सूर्यवंशी पर पड़ेगी? क्या इससे वैभव की एप्रोच प्रभावित होगी? क्या वैभव और भारत A टीम खुद को इस विवाद से उबारते हुए उस जरूरी एप्रोच के साथ खेल पाएगी, जिसकी उन्हें इस मैच में जरूरत है? ये वो तमाम सवाल हैं, जिनके साथ करोड़ों भारतीय फैंस रात को बिस्तर पर पर जाएंगे. और इसका सुबह मैच के समय ही मिल पाएगा. यह देखना होगा कि विवाद के बाद वैभव का पिच पर अंदाज कैसा होता है? क्या वह इससे उबरकर पलटवार करेंगे? या फिर यह उनकी मनोदशा पर असर डालेगा.

दांबुला विवाद: मुख्य तथ्य (IND A vs SL A)

विवरण तथ्य मुख्य खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम विशेन हलम्बागे (श्रीलंका) विवाद की वजह मैच के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी द्वारा की गई तीखी स्लेजिंग आधिकारिक कार्रवाई मैच रेफरी प्रदीप जयप्रगाश द्वारा विशेन हलम्बागे पर प्रतिबंध/जुर्माना वायरल वीडियो इसमें दिखाया यया है कि हल्मबागे आखिर तक वैभव पर ताने कसते रहे



