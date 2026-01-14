वैभव सूर्यवंशी के पास अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में यह करिश्मा करने का मौका

आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आगाज कल (15 जनवरी) से हो रहा है. टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में भारतीय अंडर 19 टीम की भिड़ंत संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर 19 टीम के साथ है. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) पहले ही मुकाबले में नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में धूम मचाते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे. अगर ऐसा होता है तो आगामी टूर्नामेंट में वैभव कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम करेंगे.

सूर्यवंशी के पास अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का सुनहरा मौका

मौजूदा समय में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2004 से 2006 के बीच यहां 13 मैच खेलते हुए 13 पारियों में 50.50 की औसत से 606 रन बनाए हैं. आगामी टूर्नामेंट में अगर सूर्यवंशी 607 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह मोर्गन को पीछे छोड़ देंगे और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

भारत की तरफ से सरफराज खान के नाम दर्ज है खास रिकॉर्ड

भारत की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मौजूदा बल्लेबाज सरफराज खान के नाम दर्ज है. जिन्होंने यहां 2014 से 2016 के बीच 12 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 12 पारियों में 70.75 की औसत से 566 रन बनाने में कामयाब रहे.

आगामी वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 567 रन निकलते हैं तो वह अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर) हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह और उधव मोहन.

