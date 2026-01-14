विज्ञापन
विशेष लिंक

IND U19 vs USA U19: वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर कोहली का 'विराट' रिकॉर्ड, 6 रन की है बस दरकार

Vaibhav Sooryavanshi, Most runs in career in YODI: आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी छह रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे.

Read Time: 3 mins
Share
IND U19 vs USA U19: वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर कोहली का 'विराट' रिकॉर्ड, 6 रन की है बस दरकार
Vaibhav Sooryavanshi
  • आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 15 जनवरी से शुरू हो रहा है
  • वैभव ने 18 पारियों में 973 रन बनाए हैं और छह रन और बनाने पर विराट कोहली का यूथ वनडे रिकॉर्ड तोड़ देंगे
  • विराट कोहली ने 2006 से 2008 के बीच 25 पारियों में 978 रन बनाए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Vaibhav Sooryavanshi, Most runs in career in YODI: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 15 जनवरी से हो रहा है. पहले दिन कुल तीन मुकाबले खेले जाएंगे. जिसमें भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम की भिड़ंत संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ है. वहीं दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे की अंडर 19 क्रिकेट टीम स्कॉटलैंड की अंडर 19 क्रिकेट टीम का सामना करेगी. तीसरे मुकाबले में तंजानिया अंडर 19 क्रिकेट टीम की भिड़ंत वेस्टइंडीज की अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ है. भारतीय फैंस की निगाहें भारत और अमेरिका के बीच बुलावायो में खेले जाने वाले मुकाबले पर टिकी हुई हैं. पहले मुकाबले में विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का बल्ला चलता है तो वह विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे.

दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) ने भारतीय टीम की तरफ से यूथ वनडे में 2006 से 2008 के बीत कुल 28 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 25 पारियों में 46.57 की औसत से 978 रन बनाने में कामयाब रहे. वहीं वैभव ने यहां 2024 से खबर लिखे जाने तक 18 पारियों में 973 रन बना लिए हैं. कल (15 जनवरी) के मुकाबले में वह छह रन और बनाने में कामयाब होते हैं तो वह कोहली को पछाड़ देंगे.

वैभव सूर्यवंशी का यूथ वनडे करियर

वैभव सूर्यवंशी ने 2024 से खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से यूथ वनडे में कुल 18 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 18 पारियों में 54.05 की औसत से 973 रन निकले हैं. यूथ वनडे में वैभव के बल्ले से तीन शतक और चार अर्धशतक निकले हैं. 171 रनों की पारी एक मैच में खेली गई उनकी सर्वोच्च पारी है.

विजय हरि जोल ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

भारत की तरफ से यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विजय हरि जोल के नाम दर्ज है. जिन्होंने यहां 2012 से 2014 के बीच कुल 36 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 36 पारियों में 42.54 की औसत से 1404 रन बनाने में कामयाब रहे.

आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर) हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह और उधव मोहन.

यह भी पढ़ें- पंत को चोट ने दिया धोखा, अब IPL में ही मौका, चोट और पंत का लंबा नाता

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India U19, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now