U19 World Cup 2026: USA को हराकर भारत ने सुपर-6 के लिए बढ़ाया कदम, ऐसा है सेमीफाइनल का समीकरण

U19 World Cup 2026: भारत ने क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में गुरुवार को खेले गए आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच को अपने नाम किया. टीम इंडिया ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में यूएसए के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 6 विकेट से जीत दर्ज की.

U19 World Cup 2026, India beat USA: भारत ने क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में गुरुवार को खेले गए आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच को अपने नाम किया. टीम इंडिया ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में यूएसए के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 6 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारत ने सुपर सिक्स के लिए अपना एक कदम बढ़ा दिया है. भारत का रन रेट इस जीत के बाद +3.144 का हो गया है और उसके 2 अंक हैं. सुपर सिक्स में टॉप-3 टीमें क्वालीफाई करेंगी. भारत को अब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है. टीम इंडिया की कोशिश इन दोनों टीमों को हराकर ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने की होगी.

क्या है इस बार का फॉर्मेट

ग्रुप स्टेज में सभी टीमें एक-एक बार भिड़ेंगी. ग्रुप स्टेज में टॉप-3 टीमें सुपर-6 के लिए क्वालीफाई करेंगी. ग्रुप A और D की टीमें एक सुपर सिक्स ग्रुप में होंगी, और ग्रुप B और C की तीन टीमें दूसरे ग्रुप में होंगी.  

प्रत्येक टीम सुपर सिक्स में दो और मैच खेलेगी. हालांकि, मजेदार बात यह है कि ग्रुप स्टेज में जिन टीमों को हराकर कोई टीम सुपर सिक्स में पहुंचती है, उनके खिलाफ हासिल किए गए पॉइंट्स आगे भी जोड़े जाएंगे. भारत को यूएसए को हराकर जो रन रेट और अंक मिला है, अगर सुपर सिक्स में यूएसए के खिलाफ टीम इंडिया जीतती है तो इस मैच के प्वॉइंट भी जोड़ दिए जाएंगे. 

सुपर सिक्स के मैच उन टीमों के खिलाफ होंगे जिनकी ग्रुप चरण में रैंकिंग उनसे अलग थी. यानी लिए, A1, D1 से नहीं खेलेगी, बल्कि केवल D2 और D3 से खेलेगी. प्रत्येक सुपर सिक्स समूह से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

ऐसे में भारत ने जीत के साथ सुपर सिक्स में एक कदम रख दिया है. लेकिन फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम अपने बचे दोनों मैच जीतना चाहेगी. साथ ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए सुपर-6 के दोनों मैच जीतना चाहेगी.

भारत ने जीता से किया आगाज

बात अगर मैच की करें तो टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएसए की टीम 35.2 ओवरों में 107 रन पर सिमट गई. इस टीम ने महज 1 रन पर अमरिंदर गिल (1) का विकेट खो दिया था. यहां से साहिल गर्ग ने उत्कर्ष श्रीवास्तव के साथ दूसरे विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. 

सुपर सिक्स स्टेज में 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा. ग्रुप-ए और ग्रुप-डी की टॉप-3 टीमें मिलकर एक ग्रुप बनाएंगी, जबकि ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की टॉप-3 टीमें दूसरे सुपर सिक्स ग्रुप में शामिल होंगी.

साहिल 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके कुछ देर बाद अर्जुन महेश भी इतने ही रन जुटाकर पवेलियन लौटे. यह टीम 39 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से नितीश सुदिनी ने अदनित झांब के साथ छठे के लिए 30 रन जोड़कर यूएसए को 69 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन इस साझेदारी के टूटते ही टीम फिर से लड़खड़ा गई. 

यूएसए की तरफ से नितीश सुदिनी ने 52 गेंदों में 4 चौकों के साथ 36 रन बनाए, जबकि अदनित ने 18 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत की तरफ से हेनिल पटेल ने 7 ओवरों में 16 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि आर. अंबरीश, खिलन पटेल, वैभव सूर्यवंशी और दीपेश देवेंद्रन ने 1-1 विकेट निकाला.

इसके जवाब में, भारत को 12 के स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी के रूप में बड़ा झटका लगा. सूर्यवंशी महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे. भारतीय टीम 4 ओवरों में 1 विकेट खोकर 21 रन बना चुकी थी. इसी बीच बारिश ने खेल रोक दिया.

जब मुकाबला फिर से शुरू हुआ, तो टीम इंडिया को जीत के लिए 37 ओवरों में 96 रन का लक्ष्य मिला. मुकाबला फिर से शुरू हुआ और भारत ने पांचवें ओवर की छठी गेंद पर वेदांत त्रिवेदी (2) का विकेट गंवा दिया. दो गेंदों के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे भी अपना विकेट दे बैठे. म्हात्रे 19 गेंदों में 4 चौकों के साथ 19 रन बनाकर आउट हुए.

भारतीय टीम 5.2 ओवरों में 25 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से अभिज्ञान कुंडू ने विहान मल्होत्रा के साथ चौथे विकेट के लिए 43 गेंदों में 45 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया. विहान ने टीम के खाते में 18 रन जोड़े.

यहां से अभिज्ञान कुंडू ने कनिष्क चौहान के साथ टीम को 17.2 ओवरों में जीत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों के बीच पांचवें विकेट के लिए 29 रन की अटूट साझेदारी हुई. अभिज्ञान 41 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 42 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कनिष्क ने 10 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से ऋत्विक अप्पिडी ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि ऋषभ सिंपी और उत्कर्ष श्रीवास्तव ने 1-1 विकेट निकाला.

India U19, USA, Cricket, ICC U19 World Cup 2026
