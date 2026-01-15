भाबीजी घर पर है के तिवारी जी ने बताया विवाद के बाद भी कैसे हुई शो में शिल्पा शिंदे की वापसी, बोले- वो कर्ज उतारना चाहती थीं

टीवी के सबसे पॉपुलर शो में से एक ‘भाबीजी घर पर हैं' की सबसे पॉपुलर कैरेक्टर में से एक शिल्पा शिंदे इस वक्त लगातार सुर्खियों में हैं. शिल्पा ने 10 साल पहले शो को अलविदा कह दिया था. जिसके बाद खूब कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. शिल्पा के शो छोड़ने से मेकर्स टेंशन में आ गए थे. फिर टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने अपने कंधों पर 'अंगूरी भाभी' के किरदार को निभाने की जिम्मेदारी ली और 10 साल बखूबी लोगों के एंटरटेन किया. अब इतने साल बाद ‘भाबी जी घर पर हैं' के 2.0 वर्जन में शिल्पा ने कमबैक कर लिया है और शुभांगी ने शो छोड़ दिया है. शिल्पा के आने से जहां उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ लोग ये सवाल भी उठ रहे हैं इतना विवाद खड़ा करने के बाद शिल्पा की शो में वापसी कैसे हुई. इस बारे में ‘मनमोहन तिवारी' यानी रोहिताश्व गौड़ ने बताया है.

‘वो मनोज संतोषी का कर्ज उतारना चाहती थीं'

हाल में रोहिताश्व से जब एक इंटरव्यू में शिल्पा के कमबैक पर सवाल किया तो उन्होंने सच बता दिया. डिजिटल कॉमेंट्री को दिए इंटरव्यू में एक्टर से सवाल किया, ‘भाबी जी घर पर हैं' 2.0 चल रहा है और इसमें शिल्पा शिंदे की वापसी हुई है इसके बारे में बताइए?'. इस सवाल का एक्टर ने जवाब दिया ‘मनोज संतोषी बहुत चाहते थे शिल्पा शिंदे को. उनके अंतिम समय में शिल्पा ने उनकी बहुत सेवा की. अपना सारा काम धंधा छोड़कर वो सिर्फ मनोज संतोषी की सेवा में लग गई थीं.'

हॉस्पिटल के पास ही रहने लगीं थीं शिल्पा

एक्टर ने बताया 'जब मनोज हैदराबाद में एडमिट थे, तब शिल्पा ने वहीं हॉस्पिटल के पास एक घर ले लिया था किराए पर और पूरा-पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहने लग गईं. दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता था. जब शिल्पा शो छोड़कर गई थीं तब मनोज संतोषी बहुत रोए थे. एक पॉडकास्ट में शिल्पा ने इस बात जिक्र भी किया है कि उन्हें मनोज संतोषी का कर्ज चुकाना था. वो भी शो में वापस आना चाहती थीं और चैनल भी 11 साल के बाद कुछ बदलाव चाह रहा था ताकी शो का दर्शक जो सिमटकर रह गया है उसमें कुछ इजाफा हो.'

आपको बता दें कि मनोज संतोषी ‘भाबी जी घर पर हैं' के राइटर थे, जिनका 23 मार्च 2025 को लीवर की बीमारी की वजह निधन हो गया. खबरों की मानें तो वो लीवर कैंसर से जूझ रहे थे.