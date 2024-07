भारत के खिलाफ खेलना है मैच, इसलिए पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएंगे हेड, कमिंस, स्टार्क जैसे सितारे

Australia big players will not go on Pakistan tour: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. ऑस्ट्रेलियाई टीम को नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करना है, लेकिन टीम के कई बड़े खिलाड़ी वहां नहीं जाने की फिराक में हैं. दरअसल, इसी समय के आसपास बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी खेली जानी वाली है. ऐसे में कंगारू खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की प्रारूप के बजाय रेड बॉल क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करना चाहता हैं. यही वजह है कि कप्तान पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड समेत कई खिलाड़ी पाक दौरे से गायब नजर आ सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान दौरे पर क्रमशः 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है. वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा. इसके बाद 14 से 18 नवंबर के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तीनो फॉर्मेट में शिरकत करने वाले अपने खिलाड़ियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना चाहता है. यही वजह है कि हेड, कमिंस, स्टार्क, मार्श और हेजलवुड जैसे खिलाड़ी संभवतः पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर रह सकते हैं.

इन खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में जेक फ्रेजर मैकगर्क, मैथ्यू शॉर्ट, नाथन एलिस और आरोन हार्डी जैसे खिलाड़ियों को टीम में मौका मिल सकता है. इन्होने हाल के दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. मैकगर्क का तो आईपीएल के पिछले सीजन में भी जमकर बल्ला चला था.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका को लगा दूसरा झटका, चमीरा के बाद स्टार क्रिकेटर भी हुआ टी20 सीरीज से बाहर