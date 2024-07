श्रीलंका को लगा दूसरा झटका, चमीरा के बाद स्टार क्रिकेटर भी हुआ टी20 सीरीज से बाहर

Nuwan Thushara Ruled Out of T20I against India: भारत और श्रीलंका के बीच अभी टी20 सीरीज का आगाज भी नहीं हुआ है. इस बीच मेजबान टीम को 2 बड़े झटके लग चुके हैं. हाल ही में चोटिल होने की वजह से दुष्मंथा चमीरा टी20 सीरीज से पूरी तरह बाहर हो गए थे. इस दर्द से अभी श्रीलंकाई टीम उबर भी नहीं पाई थी कि टीम के दूसरे तेज गेंदबाज नुवान तुषारा भी अभ्यास करते हुए चोटिल हो गए हैं. जिसके बाद बताया जा रहा है कि वह भी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक तुषारा को प्रैक्टिस के दौरान फील्डिंग करते वक्त नॉन बॉलिंग आर्म में फ्रैक्चर की समस्या आई है. बताया जा रहा है कि तुषारा को जब चोट लगी तब वह काफी दर्द से कराह रहे थे. जिसके बाद एहतियात के तौर पर पर आराम देने का फैसला लिया गया है.

Fast bowler Dilshan Madhusanka has been included in the Sri Lanka T20 squad instead of Nuwan Thushara, who ruled out from the T20i series against India due to a finger injury.#sportspavilionlk #SLvIND #NuwanThushara #DilshanMadushanka #danushkaaravinda pic.twitter.com/cCYRURJ9iF