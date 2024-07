5 मैच में 5 अर्धशतक, नहीं थम रहा ट्रेविस हेड के छक्के-चौकों की बारिश, मैक्सवेल ने भी मचाया गदर, जीत गई टीम

Washington Freedom won by 7 wickets: मेजर लीग क्रिकेट 2024 का क्वालीफायर मुकाबला 25 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न और वाशिंगटन फ्रीडम के बीच डलास में खेला गया. यहां वाशिंगटन की टीम 27 गेंद शेष रहते 7 विकेट से मैदान मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान आईपीएल में एसआरएच के लिए शिरकत करने वाले कंगारू खिलाड़ी ट्रेविस हेड का बल्ला जमकर चला. उन्होंने अपनी टीम के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी का आगाज किया. इस बीच 44 गेंद में 175.00 की स्ट्राइक रेट से 77 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 3 बेहतरीन छक्के निकले. मैच के दौरान उन्होंने केवल छक्के-चौकों से 58 रन बनाए.

डलास में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम 19 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 145 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए हसन खान ही केवल रंग में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने 36 गेंद में 158.33 की स्ट्राइक रेट से 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 6 छक्के निकले. उनके अलावा टीम के कप्तान कोरी एंडरसन 19 गेंद में 26 रन का योगदान देने में कामयाब रहे.

TRAVIS HEAD IN THE LAST 5 GAMES IN MLC 2024:



- 54(32)

- 54(33)

- 53(22)

- 56(36)

- 77*(44) in the Qualifier 1



Head is the 2nd Australian to score 5 consecutive fifties in T20s. 🤯🔥 pic.twitter.com/egwMa4YPfq