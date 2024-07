''मेरे निजी जीवन के बारे में'', एक बेटी के पिता बने हारिस रऊफ? फिर चिढ़ गया पाकिस्तानी स्टार, जानें क्या कहा

Has Haris Rauf become a father? सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पिता बन गए हैं. वायरल हो रही तस्वीरों के बीच पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने भी एक पोस्ट साझा किया है और लोगों से अनुरोध किया है कि वह इन खबरों पर भरोसा नहीं करें. क्योंकि उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है.

30 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अपने एक्स (पूर्व में ट्वीटर) अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा है, ''मेरे बच्चे की जन्म से जुड़ी खबरें अफवाह हैं. फर्जी खबरें फैला रहे लोगों के पोस्ट का भरोसा करने से बचें. किसी गैर आधिकारिक अकाउंट से मेरे निजी जीवन के बारे में दी जा रही जानकारी महज अफवाह है!''

The news regarding the birth of my child is false. Please avoid spreading and trusting fake news. Any information about my personal life originating from a non-official account is mere rumor !

हारिस रऊफ की पत्नी का नाम मुजना मसूद है. मुजना मसूद एक फैशन मॉडल के तौर पर कई क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं. इन दोनों की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी. इसके बाद उन्होंने 23 दिसंबर साल 2022 में निकाह कर लिया.

मौजूदा समय में रऊफ मेजर लीग क्रिकेट में शिरकत कर रहे हैं. यहां वह सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम का हिस्सा हैं. टूर्नामेंट का क्वालीफायर मुकाबला 25 जुलाई को डलास में खेला गया. यहां रऊफ भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे.

Haris Rauf's biggest victory yet! Congratulations to the proud parents on their new bundle of joy! May their son bring immense happiness to their lives and to the lives of their fans 😇#PakistanCricket #harisrauf #Cricket pic.twitter.com/f1lSnAwe9h