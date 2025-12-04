रोहित-विराट वर्ल्ड कप 2027 में मचाएंगे बवाल? उम्र पर 776 इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाले दिग्गज का आया बयान

न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज टिम साउदी (776 इंटरनेशनल विकेट) का मानना है कि अगर भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा उम्र को धत्ता बताने वाले बल्लेबाजी प्रदर्शन जारी रखते हैं तो वे अपने करियर को 2027 के वनडे विश्व कप तक बढ़ा सकते हैं. कोहली ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. वह शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में लगातार दो शतक जड़ दिए हैं. वहीं रोहित ने भी पिछले तीन मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक के साथ अपनी बेहतरीन फॉर्म दिखाई.

शारजाह वारियर्स की कप्तानी कर रहे साउदी ने आईएलटी20 के चौथे सत्र के मौके पर मीडिया से कहा, 'कोहली शायद अब तक के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज हैं और अगर वह अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों नहीं.' उन्होंने कहा, 'रोहित ने भी हाल में ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया है तो वे दोनों अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं. जब तक वे टीम के लिए योगदान दे रहे हैं, तब तक मेरी राय में उम्र महज एक संख्या है.'

2027 वर्ल्ड कप में दोनों बल्लेबाज लगभग 39 साल के होंगे इसलिए उनके भविष्य को लेकर चर्चा लगातार जारी है. साउदी ने कहा, 'ये उनका निर्णय है. अगर उन्हें लगता है कि वे अब भी उच्चतम स्तर पर खेलने के लिए जरूरी सभी चीजें कर सकते हैं तो क्यों नहीं.' उन्होंने कहा, 'जैसा मैंने कहा कि आपके पास विराट कोहली हैं जो शायद अब तक के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज हैं और अगर वह वनडे विश्व कप के लिए उपलब्ध हैं तो मुझे लगता है कि टीम उन्हें खेलते देखना चाहेगी.'

भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 25 वर्षों में पहली बार अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट श्रृंखला में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के संन्यास ने भारतीय क्रिकेट में बदलाव के दौर की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. साउदी ने भारत की हार को अधिक गंभीर रूप में नहीं देखा. उन्होंने कहा, 'भारत का बहुत अनुभव कम हो गया है. अब वे फिर से टीम बनाने के चरण में हैं. जब हम वहां गए थे तब उनके पास बहुत अनुभव वाली टीम थी.'

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन जब आप रोहित, अश्विन, कोहली को हटा देते हैं, तो इन तीनों बहुत अनुभव और जानकारी थी. इसलिए मेरे हिसाब से अब अन्य खिलाड़ियों के लिए विकास का समय है. यह शायद उनके लिए सिर्फ एक बदलाव का दौर है.'

